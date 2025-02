Interview enthüllt: So hart waren Paul Danans Suchtkämpfe

Paul Danan (✝46), der durch seine Rolle als Sol Patrick in der Serie "Hollyoaks" bekannt wurde, hat in einem bewegenden letzten Interview offen über seine Suchtprobleme gesprochen. Der Schauspieler starb am 15. Januar im Alter von nur 46 Jahren, nachdem er in einem sogenannten "dry-house" in Bristol, einem Haus, in dem absolut kein Alkohol konsumiert werden darf, einen tödlichen Sturz erlitten hatte. Kurz vor seinem Tod gewährte er im Podcast "Outlet Ten Discussions" intime Einblicke in seinen Kampf gegen verschiedene Süchte, darunter Kauf-, Alkohol- und Drogensucht. Laut eigener Aussage sei er bereits 17 Mal in einer Entzugsklinik gewesen. "Ich denke, ich brauche ein Auto", habe er sich einmal während eines Aufenthalts in der Reha gedacht und sich spontan online rund 12.000 Euro geliehen. Für diese impulsive Kaufentscheidung sei ihm anschließend sein Telefon abgenommen worden. In dieser Zeit des Nachdenkens sei er schließlich auf die Idee gekommen, die Initiative "Morning After Drama", eine kreative Supportgruppe für Leidensgenossen, zu gründen.

Im Interview offenbarte er nicht nur seine inneren Kämpfe, mit ausgeprägten Höhen und Tiefen, sondern erinnerte sich auch an prägende berufliche Rückschläge. Paul berichtete, dass er ursprünglich für eine Rolle im erfolgreichen Hollywood-Film "Cheaper by the Dozen" ausgewählt wurde, diese jedoch an Ashton Kutcher (46) verlor. Er erzählte einst auch der MailOnline, dass er nach seinem Ausstieg bei "Hollyoaks" zu seinen Eltern ziehen und in einem Telefongeschäft arbeiten musste, um über die Runden zu kommen. Solche Erlebnisse, gepaart mit den Herausforderungen seiner Sucht, hätten tiefe Spuren in seinem Leben hinterlassen. Doch trotz der Rückschläge engagierte sich der Schauspieler in späteren Jahren für die Unterstützung anderer, unter anderem durch Workshops für Menschen in der aktiven Genesung von psychischen Krankheiten. Er sprach auch bewegend über seine jüdischen Wurzeln und seine Träume, eines Tages in einer berühmten Synagoge seiner Vorfahren zu heiraten.

Privat habe der Reality-TV-Darsteller, der in Shows wie Love Island und Celebrity Big Brother zu sehen war, vor allem mit seiner charmanten Art gepunktet. "Paul war für seine Fernsehpräsenz, sein außergewöhnliches Talent und seine unerschütterliche Freundlichkeit bekannt und für so viele ein Leuchtfeuer", heißt es kurz nach seinem Tod in einem rührenden Instagram-Post seines Managements. Freunde und Familie beschrieben ihn als jemanden mit einem großen Herzen, aber auch als Mann, der immer wieder mit seinen eigenen Dämonen rang. Selbst in den dunkelsten Zeiten hielt Paul an seiner Leidenschaft für die Schauspielerei fest und wollte sein Wissen an jüngere Generationen weitergeben. Sein unerwarteter Tod hat viele Menschen tief getroffen – nicht zuletzt, weil er kurz vor einem hoffnungsvollen Neustart in seinem Leben stand.

Instagram / pauldanan Paul Danan, Schauspieler

Getty Images Paul Danan im September 2017 in London

