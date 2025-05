Bruder verrät: Paul Danan (†46) war vor seinem Tod nüchtern

Paul Danan (✝46), bekannt aus der britischen Fernsehserie "Hollyoaks", verstarb im Januar dieses Jahres im Alter von nur 46 Jahren. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass der Schauspieler verschiedene Drogen wie Heroin und Kokain im System hatte. Sein Bruder Jamie, der nun über den Verlust spricht, erklärte jedoch, Paul habe sich vor seinem Tod in einer Phase der Nüchternheit befunden. Er sei eigentlich bestrebt gewesen, ein drogenfreies Leben zu führen. Kurz vor seinem Todestag erlebten die Brüder eine besondere Erinnerung, als sie gemeinsam ein Konzert der Band Prodigy besuchten. "Es war wahrscheinlich mein schönster Abend mit ihm", erzählte Jamie der Zeitung Mirror.

Trotz seiner Bemühungen, dauerhaft clean zu bleiben, kämpfte Paul weiterhin mit Rückfällen. Laut Jamie begann der Schauspieler um die Weihnachtszeit 2024 erneut, Drogen zu konsumieren, obwohl er nach außen hin oft stark wirkte. Paul sei in einem sogenannten "Dry House" für Menschen in der Suchtbewältigung untergebracht gewesen. Doch die langjährige Abhängigkeit, die mit Drogen wie Kokain und Heroin begann, begleitete ihn auch weiterhin. Kurz vor seinem Tod standen gerichtliche Vorwürfe gegen ihn im Raum, unter anderem wegen des Besitzes von Drogen und eines Vorfalls am Steuer unter Drogeneinfluss.

Paul gelang in den späten 1990er-Jahren der Durchbruch als Sol Patrick in "Hollyoaks", doch seine Karriere entwickelte sich in andere Richtungen, als er 2001 die Serie verließ. Neben sporadischen Rollen in Reality-TV-Shows wie "Celebrity Coach Trip" und "Celebrity Big Brother" kämpfte er zunehmend mit den Schattenseiten seines Berufs und seines Lebens. Paul sprach offen über die Herausforderungen des Schauspielerberufs, darunter große Erwartungen und den schmerzhaften Umgang mit Ablehnung. Trotz seiner Schwierigkeiten wird er vielen als talentierter und charismatischer Künstler in Erinnerung bleiben.

Getty Images Paul Danan, Schauspieler und Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Paul Danan im September 2017 in London

