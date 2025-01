Paul Danans letzte Nachricht vor seinem Tod berührt die Fans

Die traurige Nachricht von Paul Danans (✝46) Tod erschütterte nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch zahlreiche Fans. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Sol in der britischen TV-Serie "Hollyoaks" Bekanntheit erlangte, wurde nur 46 Jahre alt. Wenige Tage vor seinem Ableben hatte Paul auf Instagram ein emotionales Video gepostet, in dem er eine Szene aus Shakespeares Stück "Was ihr wollt" vorführte. Dabei schrieb er in der Bildunterschrift von der Schönheit und Herausforderung, wieder mit der Arbeit an Shakespeares Texten zu beginnen: "Ich vergesse manchmal, wie wichtig es ist, wachgerüttelt zu werden."

In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags häufen sich nun zahlreiche Worte seiner Fans. Sie können es kaum glauben, dass Paul so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. "Du warst ein klasse Kerl mit einem Herz aus Gold! [...] Leuchte weiter, Bruder. Ruhe in Frieden", heißt es unter anderem. Ein weiterer Kommentar lautet: "Ich will diese traurigen Nachrichten nicht wahrhaben." Zudem schreibt ein Nutzer sichtlich bewegt: "Schreckliche News... Jemand, der so lustig ist und das Leben so sehr geliebt hat. Ruhe in Frieden."

Neben seiner Rolle in "Hollyoaks" war Paul in Reality-TV-Shows wie "Celebrity Love Island" und Celebrity Big Brother zu sehen. In den vergangenen Jahren war die Medienpersönlichkeit aber auch immer wieder mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen konfrontiert. Zuletzt sorgte er mit der erschütternden Geschichte seiner gesundheitlichen Rettung für Schlagzeilen, nachdem er wegen extensiver Vape-Nutzung einen Kollaps erlitten hatte. Seine Familie musste bei ihm zu Hause Herz-Lungen-Wiederbelebung leisten, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Paul überlebte damals nur knapp – Ärzte warnten ihn jedoch eindringlich vor den Konsequenzen seines Lebensstils.

Getty Images Paul Danan im April 2019

Instagram / pauldanan Paul Danan, Schauspieler

