Erste Details zum Tod von UK-Realitystar Paul Danan (†46)

Vor wenigen Tagen wurde Reality-TV-Star Paul Danan (✝46) leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Jetzt sind die ersten Details zu den Umständen seines Todes bekannt. Wie Daily Mail berichtet, soll die beliebte TV-Bekanntheit in ihrem Apartment ausgerutscht und gefallen sein. Rettungskräfte konnten vor Ort nichts mehr für Paul tun. Laut Nachbarn lebte er alleine in der luxuriösen Wohnanlage, die unter anderem mit einem Tennisplatz und einem Pool ausgestattet ist. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Zum Zeitpunkt seines Todes bereitete sich Paul auf eine Teilnahme an der TV-Show "Celebs Go Dating" vor und hatte neue Hoffnung geschöpft, seine Karriere wiederzubeleben.

Das Apartment, in dem er lebte, war Teil eines historischen Gebäudes, das einst eine Nervenheilanstalt beherbergte. Trotz der exklusiven Umgebung kämpfte Paul weiterhin mit seinen persönlichen Dämonen. In Podcasts sprach er offen über seine jahrelangen Suchtprobleme und seine Bemühungen, diese zu überwinden – zuletzt lebte er nach eigenen Angaben in einem sogenannten "dry house" für Menschen in Genesung. Mit Judith Kim Skelton, die ebenfalls in der Wohnung gemeldet war, arbeitete er an einem Projekt, das sich auf die Theaterarbeit mit traumatisierten und suchtkranken Menschen spezialisierte. Pauls Nachbarn beschrieben ihn gegenüber dem Magazin als eher zurückgezogen, einige waren sich seiner Prominenz nicht einmal bewusst.

Paul wurde in den späten 1990er-Jahren durch seine Rolle als Sol Patrick in der britischen Serie "Hollyoaks" bekannt und galt zunächst als aufstrebender Star. Doch seine Entscheidung, die Soap zu verlassen und nach Hollywood zu ziehen, führte zu einer Reihe von Rückschlägen. Er sprach später von der enormen Ablehnung, die er dort erfuhr, was ihn letztlich in eine Spirale der Abhängigkeit trieb. Nach Jahren des Kampfes um sowohl seine Karriere als auch seine Gesundheit wollte er durch die Teilnahme an Reality-Shows und Schauspiel-Programmen wieder Fuß fassen. Erst letzte Woche teilte er auf Instagram einen Videoausschnitt eines Vorsprechens, das nun einen bittersüßen Abschiedsgruß an seine Fans darstellt.

Instagram / pauldanan Paul Danan, Juni 2024

Instagram / pauldanan Paul Danan, Schauspieler

