Paul Danan (41) hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er ein Chameur ist. Bekannt wurde der Schauspieler 1997 durch die britische Serie "Hollyoaks", bevor er zwei Mal als Kandidat der UK-Ausgabe von Love Island vor der Kamera stand. Während seiner Karriere hatte der 41-Jährige dabei so manches Date. Einige von ihnen verliefen allerdings nicht ganz nach Plan. Paul verriet nun, dass er vor einer Verabredung mit Melanie Sykes (49) einen Autounfall baute.

In seinem Podcast Paul Danan's Morning After sprach er nun über den unglücklichen Vorfall. Auf seinem Weg zu einem Date mit Moderatorin Melanie hat er 1996 einen Auffahrunfall verursacht. "Der Typ vor mir musste von einem Krankenwagen abgeholt werden. Doch ich dachte nur: Ich muss los, ich bin verabredet", gestand er. Melanie sei nicht sonderlich begeistert gewesen, dass sich Paul im Zuge dessen verspätete. Das Ereignis an dem Abend hat ihn dabei so schockiert, dass er am kommenden Tag nicht zur Arbeit gehen konnte.

Auch wenn aus ihm und Melanie kein Paar wurde, versuchte der Brite sein Glück in der Liebe weiter. Drei Jahre später datete er die nächste bekannte Promi-Dame. Dabei handelte es sich um niemand geringeres als Spice Girl Emma Bunton (44). Für das Treffen mit ihr ließ er sogar seine Arbeit sausen. "Es war ein großes Ding, sie hat mich zu einem Event mitgenommen", verriet er. Doch laut seiner Aussage habe sie ihn dann währenddessen sitzen lassen, um mit TV-Moderatorin Dani Bher feiern zu gehen.

Getty Images / Jeff Spicer Melanie Sykes bei einem Jackie Collins-Event 2017

Getty Images Paul Danan im September 2017 in London

John Phillips/Getty Images Emma Bunton bei den BRIT Awards 2018



