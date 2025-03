Todesursache bestätigt: Daran ist Paul Danan (†46) gestorben

Paul Danan, der insbesondere durch seine Rolle als Sol Patrick in der britischen Serie "Hollyoaks" bekannt wurde, ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Der Schauspieler und Reality-TV-Star wurde am 15. Januar leblos in seiner Wohnung im Brislington-Viertel von Bristol aufgefunden. Seine Freundin Melissa Crooks identifizierte ihn anschließend vor Ort. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab nun, dass Paul an den Folgen einer "kombinierten Toxizität" verschiedener Drogen, darunter Heroin, Methadon und Kokain, starb. Die Polizei bestätigte, dass keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, wie unter anderem The Sun berichtet. Ein vollständiges Gutachten soll im Mai folgen.

Paul (✝46) hatte über viele Jahre mit einer Drogenabhängigkeit zu kämpfen, was er auch öffentlich thematisierte. In einem Interview mit "Outlet Ten Discussions" berichtete er von insgesamt 17 Aufenthalten in Rehabilitationskliniken. Auch zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Paul in Schwierigkeiten: Er hätte am Tag darauf vor Gericht erscheinen sollen, da er im Oktober des letzten Jahres wegen des Besitzes von Kokain und Cannabis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss angeklagt worden war. Über seine Probleme sprach Paul stets offen. So thematisierte er zuletzt auch seine Nutzung von Vapes, die ihn 2022 ins Krankenhaus gebracht hatten.

Trotz dieser Herausforderungen hatte er zuletzt neue Hoffnung geschöpft, seine Karriere durch Vorsprechvideos, die er mit seinen Fans teilte, wieder aufleben zu lassen. In seiner Zeit als Reality-TV-Star war er unter anderem bei "Celebrity Love Island" und "Celebrity Big Brother" zu sehen gewesen und hatte versucht, sich als schillernde und mitunter kontroverse Persönlichkeit in das Gedächtnis der Zuschauer einzubrennen. In der britischen Öffentlichkeit bleibt er eine zwiespältige, aber unvergessene Figur.

Anzeige Anzeige

Instagram / pauldanan Paul Danan, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Danan im April 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige