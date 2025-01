Sebastian Klaus ist erstaunt von Entschuldigung seiner Jenny

Sebastian Klaus (36) und seine Jenny gelten als absolutes Traumpaar. Der einstige Bachelor und die TikTokerin gewähren ihren Fans gerne Einblicke in ihr gemeinsames Leben – und beweisen dabei immer wieder, dass sie sich nicht allzu ernst nehmen. Auch jetzt zeigt das Paar wieder, dass es ziemlich gerne miteinander herumalbert. "Heute passieren so viele Sachen, die normalerweise nie passieren. Das Erste, was passiert ist – Jenny hat sich gerade bei mir entschuldigt", erzählt Sebastian mit einem breiten Grinsen im Gesicht in seiner Instagram-Story.

Dass ihr Liebster sie vor seinen Followern so entblößt, missfällt Jenny – jedenfalls auf eine gespielte Art und Weise. "Man macht sich nicht über seinen Partner lustig, ich dachte, wir sind ein Team, Sebastian", gibt sich die Social-Media-Bekanntheit eingeschnappt und fügt hinzu: "Sag das doch den Leuten nicht, sie kriegen noch ein ganz falsches Bild von mir." Der 36-Jährige reagiert darauf nur mit einem lauten Lachen, bevor er berichtet, was neben der Entschuldigung seiner Partnerin noch Unerwartetes passiert ist: "Meine Mama kommt zu spät, und zwar richtig."

Der Rosenkavalier des vergangenen Jahres lässt bei seiner Freundin aber nicht nur die alberne Seite heraushängen, sondern zeigt sich ab und zu auch ziemlich romantisch. Kurz nachdem er im August seine Beziehung mit Jenny öffentlich gemacht hatte, machte er ihr eine süße Liebeserklärung im Netz. "Es kommt mir so vor, als würden wir uns schon ewig kennen und noch länger lieben. Jeder Tag mit dir ist ein wunderschöner Traum, aus dem ich nie aufwachen möchte und zu jeder Zeit bin ich dankbar, dass du in mein Leben gestiefelt bist und ich in deins", schwärmte Sebastian unter einem Clip, der einige gemeinsame Momente der beiden zeigte.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, Dezember 2024

