Sebastian Klaus macht seiner Jenny eine süße Liebeserklärung

Anfang August gab Sebastian Klaus (36) nach vielen Munkeleien endlich bekannt, dass er wieder in festen Händen ist. Wie verknallt der Ex-Bachelor ist, macht er nun mit einer süßen Liebeserklärung auf Instagram öffentlich. Einen kurzen Clip, der einige gemeinsame Momente der beiden, inklusive vieler Küsse und Kuscheleien zeigt, kommentiert Sebastian mit den Worten: "Es kommt mir so vor, als würden wir uns schon ewig kennen und noch länger lieben. Jeder Tag mit dir ist ein wunderschöner Traum, aus dem ich nie aufwachen möchte und zu jeder Zeit bin ich dankbar, dass du in mein Leben gestiefelt bist und ich in deins."

Dabei kommt der ehemalige Rosenkavalier aus dem Schwärmen über seine Herzdame gar nicht mehr heraus. "Ich liebe es, morgens neben dir aufzuwachen und dich in den Arm zu nehmen, deine Aura zu spüren und dir in deine verliebten Augen zu schauen. In diesen Augenblicken kommt es mir vor, als wenn die Welt sich ein klein wenig langsamer dreht als sonst", schreibt er verliebt und ergänzt: "Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich möchte dich in meinem Leben nie wieder missen."

Ende Juli hatte Sebastian zum ersten Mal im Netz angedeutet, dass er in festen Händen ist. Damals postete er ein Foto von zwei Schatten, die sich küssen. Dazu schrieb er schlicht: "Mitternachtsspaziergang". Daraufhin wurde spekuliert, dass es sich bei seiner Liebsten um die Influencerin Jenny handelte, was er kurz darauf auch auf Social Media bestätigte: Dort teilte der Influencer mit den Worten "Darf ich vorstellen: Meine Partnerin in Crime" ein Turtelvideo der beiden.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, TV-Bekanntheit, mit seiner Partnerin Jenny

