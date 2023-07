"Rechtmäßige Ehefrau": Ist Drake wieder frisch verliebt?

Drake (36) sorgt mal wieder für Spekulationen. Der 36-Jährige gilt weltweit als einer der erfolgreichsten Rapper. Liebestechnisch schien es bei dem "Hotline Bling"-Interpreten allerdings nicht ganz so rundzulaufen. Über sieben Jahre führten der Musiker und die Sängerin Rihanna (35) eine On-off-Beziehung – 2016 zerbrach ihre Liebe dann endgültig. Seitdem hatte Drake keine öffentlich bekannte feste Freundin. Doch hat er sein Herz nun wieder vergeben?

Der begehrte Junggeselle wurde in der vergangenen Nacht mit einer geheimnisvollen Frau gesichtet. In seiner Instagram-Story teilte der Musiker außerdem ein Bild mit der Rapperin, auf dem er sie auf die Wange küsst – es handelt sich dabei um Sexyy Red. "Habe gerade meine rechtmäßige Frau getroffen", schreibt Drake dazu. Damit heizten sie die Liebesgerüchte gewaltig an – oder handelt es sich dabei doch nur um einen Vorgeschmack auf eine Zusammenarbeit?

Bereits vor einigen Wochen hatte Drake für Wirbel gesorgt. Er teilte ein Foto der Sängerin Lilah Pi in seiner Instagram-Story und gratulierte der Beauty zum Geburtstag. "Mehr Leben für die Frau, die unmöglich kopiert werden kann. Meine Inspiration, meine Vertraute, meine beste Freundin, mein Herz", schrieb der "One Dance"-Künstler liebevoll zu einer Nahaufnahme der Brünetten. Die Fans spekulierten direkt, dass es sich dabei um eine neue Liebschaft handeln könnte.

