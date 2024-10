Annie Kilner hat die Scheidung von Kyle Walker eingereicht

Annie Kilner zieht einen Schlussstrich! Die Frau von Fußballer Kyle Walker (34) soll The Sun zufolge die Scheidung eingereicht haben. Mehrere Quellen sollen der Zeitung gegenüber berichtet haben, dass das Paar zuvor länger nicht mehr miteinander gesprochen habe. "Kyle war fassungslos, als er die Papiere erhielt. Er hat mit Annie darüber gesprochen und sie besprechen die nächsten Schritte", erklärt der Informant weiter.

Ihm zufolge bedeute das aber nicht, dass die Scheidung auch wirklich vollzogen wird – vielmehr sei es als eine Art Drohung in Richtung ihres Noch-Ehemanns zu werten. "Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich scheiden lassen werden. Annie will damit vor allem ihre Muskeln spielen lassen. Sie will Kyle wissen lassen, dass sie nicht herumalbert. Aber wenn das ein Bluff ist, könnte das auch nach hinten losgehen", betonte die Quelle.

Bereits seit Längerem kriselt es in der Ehe des Sportlers und seiner Frau: An Weihnachten des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Kyle mit seiner Affäre Lauryn Goodman zwei außereheliche Kinder gezeugt hat. Seitdem versuchten die beiden, ihre Ehe zu retten, doch bereits vor wenigen Tagen wurde behauptet, dass Annie mit Scheidungsanwälten in Kontakt stünde. "Sie lässt sich nicht beirren und hat mit Anwälten bereits darüber gesprochen, wie die Zukunft aussehen könnte. Die Scheidung war das ganze Jahr über eine ständige Bedrohung, aber die Dinge beginnen sich zuzuspitzen", erklärte ein Tippgeber gegenüber The Sun.

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Ehefrau von Kyle Walker

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

