Romina Palm plaudert aus: Das ist ihre Sprache der Liebe

Romina Palm (25) könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Freund, dem Fitness-Influencer Christian Wolf. In den sozialen Netzwerken lässt die werdende Mama ihre Follower immer wieder an ihrer Beziehung teilhaben – so auch jetzt. In ihrer Instagram-Story verrät sie, was ihre "Sprache der Liebe" ist. "Berührungen und Zärtlichkeiten", schreibt Romina zu einem Video, auf dem sie Christian den Kopf krault.

Auch warum Christian der richtige Mann für sie ist, hat die 25-Jährige schon verraten. "Er war der erste Mann, der mir aufrichtig zugehört und sich für mich als Person, aber auch für meine Problemchen interessiert hat", schwärmte Romina Ende November in einer Frage-Antwort-Runde ebenfalls auf der sozialen Plattform.

Christian selbst steht mal wieder in der Kritik: Nachdem er sich mit der Wissenschaftsjournalistin Sanaz Saleh-Ebrahimi im Netz einen Schlagabtausch geliefert hatte, wird er jetzt von der Reporterin verklagt. "Vor wenigen Wochen habe ich berichtet, dass More-Produkte, die Sucralose enthalten, potenziell krebserregend sind, wenn sie erhitzt werden. [...] Christian Wolf hat daraufhin einige Videos über mich gemacht und mir unterstellt, ich würde für die Zuckerlobby arbeiten. Das ist ein Angriff auf meine Glaubwürdigkeit und eine komplette Erfindung. Deshalb muss ich mich wehren und verklage ihn jetzt vor Gericht", erklärte Sanaz ihr Vorgehen auf TikTok.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Dezember 2024

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

