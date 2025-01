Indira Varma: Rollen für ältere Schauspielerinnen fehlen

Indira Varma (51) hat sich in einem Interview mit der Sunday Times über die begrenzten Möglichkeiten für ältere Schauspielerinnen geäußert. Die Schauspielerin, die durch ihre Rollen in Game of Thrones und "Obi-Wan Kenobi" bekannt wurde, erklärte, dass die Rollenangebote für Frauen ihres Alters immer weniger werden und lediglich "ein paar wenige" diese Chancen erhalten würden. Dennoch zeigt sie sich gelassen: "Je älter ich werde, desto weniger fühle ich den Druck, außergewöhnlich aussehen zu müssen." Indira sprach zudem über ihre Freude daran, auf der Theaterbühne umfassendere Rollen mit emotionaler Tiefe spielen zu können, die sie sich auch für ihre Film- und Fernsehkarriere wünscht.

Indira wird bald in der Londoner Inszenierung von "Ödipus" an der Seite von Hollywoodstar Rami Malek (43) zu sehen sein. Für ihre Nebenrolle in "Present Laughter" erhielt sie einen Olivier Award. Trotz ihrer erfolgreichen Laufbahn kritisiert Indira die übertriebene Fixierung auf das Aussehen von Schauspielerinnen: "Wir sind immer noch davon besessen, ob jemand attraktiv ist." Gleichzeitig macht die britische Schauspielerin darauf aufmerksam, dass im Filmgeschäft deutlich mehr Geschichten über ältere Frauen und diverse Perspektiven erzählt werden müssten. Ähnlich wie bei Menschen mit Migrationshintergrund sei es für Frauen in Hollywood nötig, dass sich dieses Narrativ weiterentwickelt.

Indira Varmas Karriere begann in den 1990er-Jahren mit ihrer Hauptrolle im Film "Kama Sutra: A Tale of Love". Seitdem ist sie aus der Schauspielwelt nicht mehr wegzudenken und glänzt sowohl in klassischen Theaterstücken wie "Macbeth" als auch in Blockbustern wie "Mission: Impossible 7". Ihre Meinung zu Geschlechter- und Altersdiskriminierung teilt sie mit anderen Größen der Branche, darunter Nicole Kidman (57) und Helen Mirren (79), die sich seit Jahren gegen Ageism in Hollywood einsetzen. Die jüngsten Golden Globes zeigen jedoch eine positive Entwicklung: Sieben der bekannten Schauspielpreise gingen an Frauen über 40, ein Signal, das Indira und ihre Kolleginnen hoffen lässt.

Getty Images Indira Varma bei der UK-Premiere von "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

Getty Images Indira Varma bei der "Game of Thrones"-Premiere 2014 in London

