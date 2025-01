Luisa Neubauer setzt Klimawandel-Statement mit einem Kleid

Die Umweltaktivistin Luisa Neubauer (28) hinterließ vergangenen Samstag einen bleibenden Eindruck auf dem Berliner Presseball. Dort präsentierte sich die Autorin nicht nur in einem wunderschönen Look, sondern vor allem mit einem Statement. "Heiß, heißer, tot" – diese Worte stachen auf ihrem schwarzen Abendkleid in weißer Schrift hervor. Mit der Doppeldeutigkeit dieser Worte machte sie, während sie über den roten Teppich lief, auf die Problematik des Klimawandels aufmerksam.

Passend zu ihrem Auftritt postete die Umwelt-Influencerin einen Beitrag von ihrem schulterfreien Kleid auf Instagram. Bei genauerer Betrachtung ihres Schulterblattes wurde ein Tattoo mit der Aufschrift: "2024: 1,6 Grad" sichtbar. Zur Erklärung schrieb die Berlinerin: "1,6 Grad heißer auf der Welt, das ist die Bilanz aus dem Jahr 2024. Das alles ist kein Klima-Problem, es ist eine Menschheitskrise." Um Leute auf das Statement aufmerksamer zu machen, verließ Luisa mit ihrem Look ihre Komfortzone und zog sich etwas Freizügigeres an.

"Schaut ihr jetzt hin?", fragte sie die Follower unter dem Post. Diese schienen von ihrem Auftritt mehr als begeistert gewesen zu sein: "Super Idee, das Kleid auf dem Presseball anzuziehen!" Jemand anderes kommentierte: "Macherin." Eine weitere Nutzerin folgte mit den überzeugten Worten: "Richtiges Statement zur richtigen Zeit!" Die Freundin von WDR-Moderator Louis Klamroth (35) nutzte den roten Teppich schon mehrfach dafür, um Statements zu setzen. So trug sie bei den Glamour Women of the Year Awards 2023 ein Shirt mit der Aufschrift "Schluss mit fossilen Brennstoffen".

Getty Images Luisa Neubauer, Klimaaktivistin

