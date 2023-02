Beziehung von Louis Klamroth ist für WDR doch kein Problem

Jetzt scheint die Beziehung wohl doch kein Problem mehr zu sein. Im vergangenen August wurde entschieden, dass Louis Klamroth (33) nach Frank Plasberg (65) die Moderation für die Diskussionsshow Hart aber Fair übernehmen soll. Kurz darauf machte Louis seine Beziehung mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer (26) öffentlich. Da die TV-Show teilweise auf politischen und gesellschaftlichen Themen aufbaut, schien die Beziehung für den Sender vorerst kritisch zu sein. Doch der WDR rudert jetzt zurück und gibt Louis sogar Rückendeckung.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, habe der WDR-Chef Tom Buhrow (64) am Dienstag bei einer Krisensitzung gesagt, es interessiere ihn nicht, welcher Moderator mit wem zusammen ist. Seine einzige Bedingung sei, dass zwischen privaten Überzeugungen und der Pflicht zur unabhängigen Berichterstattung unterschieden werden könne. In der vergangenen Sendung am Montag ging es um das Thema Klimawandel – hier konnte Louis den Sender von seiner Professionalität überzeugen. Somit scheint der Beziehungsstatus des Moderators wohl kein Problem darzustellen.

Die Beziehung soll als kritisch betrachtet worden sein, da Louis dem Sender wohl erst davon berichtet hatte, als er den Job als Moderator schon sicher hatte. Der WDR soll aber auch in diesem Fall zurückrudern und sagen, dass die Vertragsgespräche erst Ende des Jahres stattgefunden haben sollen.

Getty Images Luisa Neubauer, Klimaschutz-Aktivistin

Getty Images Louis Klamroth bei der Premiere von "Bird Box" 2022

Getty Images Louis Klamroth, Moderator

