Erste Fotos: Luisa Neubauer und Louis Klamroth beim Dinner

Das sind die ersten offiziellen Fotos der beiden! Im Dezember 2022 bestätigte der ARD-Moderator Louis Klamroth (34) seine Beziehung mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer (27). Die Liebe der beiden stand anfangs unter keinem guten Stern: Dem Moderator wurde wegen seiner Partnerin Befangenheit unterstellt worden. Deswegen mied das Paar die Öffentlichkeit – bis jetzt. Nun sind die ersten Fotos von Luisa und Louis aufgetaucht.

Bild liegen die Fotos vor, die das Paar vergangene Woche beim Knödelessen in einem Berliner Restaurant zeigt. Die beiden saßen an einem Fensterplatz, was nicht lange unbemerkt blieb. Louis und Luisa unterhielten sich angeregt und blickten sich tief in die Augen. Zu den Knödeln gab es Wein und ausführliche Gespräche.

In einem Interview mit DWDL hatte der 34-Jährige seine Beziehung öffentlich gemacht. "Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen", erklärte er seine Entscheidung. Weitere Details zu seiner Partnerin wollte der "Hart aber Fair"-Moderator aber zu diesem Zeitpunkt nicht bekanntgeben.

Anzeige

Getty Images Louis Klamroth, Moderator

Anzeige

Getty Images Louis Klamroth

Anzeige

Getty Images Luisa Neubauer, Klimaaktivistin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de