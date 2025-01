Timur Ülker stellt sich schon Prüfungen vor dem Dschungel

Timur Ülker (35), bekannt aus der RTL-Serie GZSZ, hat sich in Berlin auf eine besondere Herausforderung vorbereitet. Zusammen mit seiner Verlobten Caro absolvierte der Schauspieler in einem Zoo eine simulierte Dschungelprüfung, um sich auf seinen bevorstehenden Einzug ins australische Dschungelcamp vorzubereiten. Dabei musste sich Timur mit allerlei Getier wie Fauchschaben und Fliegen auseinandersetzen. Unterstützt wurde er von Caro, die ihm während der Prüfung den nötigen Zuspruch gab. Für Timur steht fest: Der Aufenthalt im Camp ist die Chance, sich selbst anders zu zeigen, jenseits seiner bekannten Rolle als Nihat Güney aus der Serienwelt.

Timur, der seit 2018 Teil von GZSZ ist, möchte nicht nur über seine Tierängste hinauswachsen, sondern auch seinem Publikum eine neue Seite von sich präsentieren. Seine Reise ins Dschungelcamp ist jedoch nicht bloß ein Karriereschritt. Es ist auch eine Möglichkeit, seine innere Stärke zu beweisen, die er sich in den vergangenen Jahren hart erarbeitet hat. Der Schauspieler hatte keine einfache Vergangenheit: Sein Vater verließ die Familie, als er fünf Jahre alt war, und später musste er sich nach einer gescheiterten Ausbildung unter schwierigen Bedingungen im Leben durchkämpfen. Doch mit seiner Leidenschaft für die Schauspielerei und Musik schaffte Timur den Durchbruch. Von Tiefpunkten wie einer Zeit in der Arbeitslosigkeit ließ er sich nicht entmutigen.

Kurz vor seiner Abreise nach Down Under musste Timur noch mit einer heftigen Lebensmittelvergiftung kämpfen. Eigentlich wollte sich der 35-Jährige in einem Restaurant ein letztes Mal so richtig den Bauch vollschlagen, da das Fleisch seiner Wahl aber offenbar nicht richtig durchgegart war, plagten den Serienstar schon bald "Bauchkrämpfe des Grauens". Auch mit Schüttelfrost hatte er zu kämpfen. Doch auch aus der Situation versuchte Timur das Beste zu machen. "Das war Abhärtung. Ich hoffe, es wird besser", gab er sich auf Instagram kämpferisch.

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker, Oktober 2024

RTL Timur Ülker im Krankenhaus, April 2024

