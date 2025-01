Dschungelcamp-Star Timur Ülker hat Lebensmittelvergiftung

Für Timur Ülker (35) beginnt die Reise nach Australien mit einem denkbar schlechten Start: Der GZSZ-Star kämpft nur zwei Tage vor dem Abflug ins Dschungelcamp mit den Folgen einer Lebensmittelvergiftung. "Bauchkrämpfe des Grauens" und "Schüttelfrost" plagten ihn, nachdem er in einem Restaurant seiner Wahl gegessen hatte. Gemeinsam mit seiner Familie hatte Timur das teuerste Gericht auf der Karte ausgewählt – ein fataler Fehler, denn das Fleisch war offenbar nicht richtig durchgegart. "Ich merke so, wie powerlos ich plötzlich bin, meine Glieder tun weh, alles tut mir plötzlich weh", führt er auf Instagram weiter aus.

Obwohl sich Timurs Zustand mittlerweile gebessert hat, fühlt sich der zweifache Vater nach eigenen Aussagen weiterhin unwohl und beschreibt, dass sich sein Magen immer noch "flauschig" anfühle. "Dieses Drecksrestaurant. Zwei Tage vor Abflug ist das natürlich richtig geil", ärgert sich Timur in seiner Story über die Situation. Der Schauspieler zeigt sich aber kämpferisch: "Das war Abhärtung. Ich hoffe, es wird besser." Ob sich sein Körper schon auf die Dschungel-Spezialitäten vorbereitet? Denn spätestens im Camp könnten ihm Speisen wie Insekten oder Känguruhoden noch mehr abverlangen.

In den vergangenen Wochen setzte Timur darauf, sich körperlich auf das bevorstehende Dschungel-Abenteuer vorzubereiten – und dazu zählte mit Sicherheit keine Lebensmittelvergiftung! Im Interview mit RTL verriet der 35-Jährige: "Ich treibe viel Sport, habe meinen Kaffee- und Zuckerkonsum reduziert. Neulich habe ich Austern probiert – Gourmet für manche, aber für mich echt widerlich. Außerdem werde ich im Aquarium Berlin mit Spinnen und Schlangen üben." Schon in diesem Gespräch merkte er an, dass er oft Probleme mit seinem empfindlichen Magen habe. Ob ihm das in der TV-Show zum Verhängnis wird, bleibt abzuwarten.

ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

Getty Images Timur Ülker im November 2021

