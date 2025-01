Renée Zellweger fühlt sich für Dating-Apps viel zu alt

Renée Zellweger (55) ist seit Juni 2021 mit dem Moderator Ant Anstead (45) liiert. In einem Interview mit ihrem ehemaligen Co-Star Hugh Grant (64) hat sie nun laut OK! Magazine verraten, dass sie auch keine Dating-Apps genutzt hat, bevor sie mit Ant zusammenkam. "Ich glaube, ich bin da rausgewachsen, oder?", scherzte die Schauspielerin. Obwohl sie Bekannte hat, die von diesen Apps schwärmen, habe sie selbst nie das Bedürfnis verspürt, sie auszuprobieren. Im Gespräch mit Hugh erzählte sie: "Ich saß einmal auf einer Hochzeit neben einer Freundin und sah, wie sie durch die App scrollte. Es ist wirklich faszinierend. Aber wahrscheinlich wird man so noch einsamer, da man nicht einmal rausgehen muss, um sich zu verlieben."

Wie Insider dem OK! Magazine berichteten, müssen sich Renée und Ant keine Gedanken über die Verwendung von Dating-Apps machen: Die beiden sollen immer noch "wahnsinnig verliebt" ineinander sein. Angeblich denken sie sogar darüber nach, den nächsten Schritt zu wagen. Eine intime Hochzeit ohne großes Aufsehen sei genau das, was sie beide anstreben könnten, verriet die Quelle dem Magazin und fügte hinzu: "Renée und Ant planen, Zeit in London zu verbringen, während Renée dort beruflich zu tun hat. Sie wollen zusammen ein Zuhause finden und ihren Alltag langfristig zwischen Großbritannien und den USA aufteilen."

Renée und Ant führen insgesamt eine bemerkenswert private und bodenständige Beziehung. Während Renée sich nach ihrer sechsjährigen Berufsauszeit von 2010 bis 2016 wieder mehr Projekten widmet, genießt sie auch die ruhigen Momente abseits des Rampenlichts. Zuletzt sprach sie über ihre damalige Pause und verriet, dass sie in dieser Zeit viel mehr als nur "nichts" tat. Sie erklärte gegenüber Hugh: "Ich habe Musik geschrieben, internationales Recht studiert, ein paar ältere Hunde gerettet, eine Zusammenarbeit geschaffen, die zu einer Produktionsfirma führte. Ich habe einen kranken Freund unterstützt und mit ihm Spenden gesammelt. Und ich habe eine Menge Zeit mit der Familie und meinen Patenkindern verbracht. Außerdem bin ich mit den Hunden quer durchs Land gereist."

Getty Images Renée Zellweger und Hugh Grant, 2004

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

