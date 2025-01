Renée Zellweger erklärt ihre sechsjährige Schauspielpause

Renée Zellweger (55), bekannt aus Filmen wie Bridget Jones und "Chicago", sprach in einem Interview mit der britischen Vogue über die Gründe für ihre sechsjährige Pause von der Schauspielerei zwischen 2010 und 2016. Die zweifache Oscar-Preisträgerin erklärte, dass sie eine Auszeit nahm, weil sie sich selbst nicht mehr hören konnte: "Ich war genervt vom Klang meiner eigenen Stimme." Sie habe sich stetig in den gleichen emotionalen Mustern wiedergefunden: "Während ich gearbeitet habe, dachte ich: 'Oh mein Gott, hör dich mal an. Bist du wieder traurig, Renée? Ist das deine wütende Stimme?'"

In der Pause widmete Renée sich zahlreichen neuen Projekten und persönlichen Aktivitäten. Sie begann, Musik zu schreiben, studierte internationales Recht, gründete eine Produktionsfirma und rettete zwei ältere Hunde. Außerdem baute sie ein Haus, verbrachte viel Zeit mit ihrer Familie und ihren Patenkindern und unternahm ausgiebige Roadtrips mit ihren Vierbeinern. "Ich bin wieder gesund geworden", so die Schauspielerin gegenüber Vogue. Renée engagierte sich in ihrer Schauspielpause auch für einen kranken Freund und half ihm bei der Organisation einer Spendenaktion. Dank dieser vielfältigen Erlebnisse konnte sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional heilen.

Im Interview reflektierte Renée auch über die Veränderungen in der Filmindustrie und den Umgang mit Ruhm. Sie stellte fest, dass sich in den vergangenen 25 Jahren die Grenze zwischen Kunst und Prominenz aufgelöst habe. "Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen 'berüchtigt', 'berühmt' und 'bekannt'. Früher war man bekannt, weil man etwas getan hatte, das es wert war, bekannt zu sein", erklärte sie. Auf die Frage, ob sie es bereue, Schauspielerin geworden zu sein, betonte sie, dass der heutige Umgang mit Berühmtheit nicht zu ihr passe. Zugleich verriet sie, dass sie inzwischen sowohl den Begriff "Schauspielerin" als auch "Schauspieler" indifferent sehe: "Es ist schön, zu manchen Dingen keine Meinung zu haben, oder?" Renées Rückkehr auf die Leinwand ist nun mit "Bridget Jones: Mad About the Boy" auf Peacock zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

Anzeige Anzeige