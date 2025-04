Christina Haack und Ex Ant versöhnlich bei Spiel ihres Sohns

Christina Haack (41) und ihr Ex-Mann Ant Anstead (46) wurden am vergangenen Samstag, dem 26. April, überraschend wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Ort des Treffens war das Fußballspiel ihres fünfjährigen Sohns Hudson, für den die beiden als sportliches Co-Eltern-Team auftraten. Trotz strömenden Regens zeigten sich die zwei bestens gelaunt und bildeten eine kleine Allianz unter einer Plane, die Ant als Schutzdach über ihre Köpfe hielt – ein Moment, den er auf Instagram teilte und dabei seine Ex direkt markierte.

Das freundliche Miteinander der beiden Ex-Partner ist keineswegs selbstverständlich. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2020 hatten Christina und Ant eine unangenehme Phase durchlebt: Damals stritten sie sich gerichtlich um das Sorgerecht für Hudson. Erst als Christina sich von ihrem dritten Ehemann Joshua Hall trennte, begann eine erneute Annäherung: "Als Josh und ich uns getrennt haben, hatte ich Ant jahrelang nicht gesprochen. Beim Abholen von Hudson hat er mich einfach in den Arm genommen und gesagt: 'Ich bin für dich da und es tut mir leid, dass du das durchmachen musst'", erinnerte sich Christina gegenüber Us Weekly.

Christina, die als Reality-TV-Star mit "Christina on the Coast" bekannt wurde, hat ein turbulentes Liebesleben. Zwischen 2009 und 2018 war sie mit Tarek El Moussa (43) verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Mit Ant bekam sie 2019 Sohn Hudson, bevor sie sich bereits 2020 scheiden ließen. Auch ihre dritte Ehe mit Joshua Hall zerbrach nach weniger als einem Jahr und wurde im Juli 2024 annulliert. Aktuell ist Christina wieder in festen Händen und mit Unternehmer Christopher Larocca liiert. Trotz der drei vorherigen Rückschläge schließt sie eine mögliche Hochzeit mit ihm wohl nicht aus.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead, Christina Haack und Sohn Hudson, März 2025

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek und Heather El Moussa, mit Christina Haack und Christopher Larocca, April 2025

