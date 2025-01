Deutschland ist auch 2025 bei den Oscars wieder im Rennen

Auch in diesem Jahr ist Deutschland bei den Nominierungen für die Oscars vertreten. "Konklave", der 2024 erschienene Film des Wolfsburger Regisseurs Edward Berger, ist 2025 in insgesamt acht Kategorien nominiert – unter anderem in der wohl wichtigsten Kategorie "Bester Film". Edward selbst ist dieses Mal nicht unter den Oscar-Nominierten zu finden. Im Jahr 2023 hatte er noch etwas mehr Glück: Damals sahnte er für seinen Film Im Westen nichts Neues eine Nominierung in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" ab. Zudem war seine Verfilmung des Kriegsdramas in acht weiteren Kategorien nominiert, darunter als "Bester internationaler Film" und "Bester Film" – damit wurde Geschichte geschrieben, denn zum ersten Mal überhaupt wurde ein deutscher Film für diese Kategorie nominiert. Am Ende wurde "Im Westen nichts Neues" mit ganzen vier Oscars ausgezeichnet.

Doch damit noch nicht genug: Auch Mohammad Rasoulofs Film "Die Saat des Feigenbaums" ist in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Der Regisseur lebt seit seiner Flucht aus dem Iran im vergangenen Jahr in Hamburg und auch sein Polit-Thriller wurde größtenteils in Deutschland produziert. In der Kategorie ringt er mit weiteren nominierten Filmen wie "I'm Still Here", "The Girl with the Needle", "Emilia Pérez" und "Flow" um den Sieg des Oscars. Des Weiteren geht der deutsche Film "September 5" mit einer Nominierung für "Das beste Drehbuch" ins Rennen. "Es ist uns eine unglaubliche Ehre, nominiert zu sein und wir empfinden das als eine Auszeichnung für das gesamte Team hinter und vor der Kamera. Wir freuen uns sehr!", freuen sich die Autoren Moritz Binder und Tim Fehlbaum über die Ernennung ihres Thrillers, der sich um das Olympia-Attentat von 1972 dreht.

Selbstverständlich dürfen sich auch einige Hollywoodstars über eine Nominierung für den Goldjungen freuen. Wie die Academy live aus dem Samuel Goldwyn Theater in Los Angeles verkündete, sind unter anderem Cynthia Erivo (38), Demi Moore (62) und Karla Sofía Gascón als "Beste Schauspielerin" nominiert. Ralph Fiennes (62) ist für sein Schauspieltalent in "Konklave" als "Bester Schauspieler" im Rennen. In der Kategorie konkurriert er unter anderem mit Timothée Chalamet (29) und Sebastian Stan (42) um einen Award. Weitere Nominierungen für die Oscars 2025 findet ihr hier.

Getty Images Mohammad Rasoulof, Regisseur

Getty Images Philipp Trauer, Tim Fehlbaum und Moritz Binder, Produzenten und Drehbuchautoren von "September 5"

