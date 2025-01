Diese Filme und Stars sind für die Oscars 2025 nominiert

Die Oscar-Nominierungen für 2025 stehen endlich fest! Bowen Yang und Rachel Sennott präsentierten die heiß erwarteten Listen am Donnerstagmorgen live aus dem Samuel Goldwyn Theater in Los Angeles. Die Bekanntgabe, ursprünglich für den 17. Januar geplant, musste aufgrund der verheerenden Waldbrände in der Region auf den 23. Januar verschoben werden. Die wohl wichtigste Kategorie: Bester Film. Dafür sind zehn Filme im Rennen, darunter "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Konklave", Wicked und "Emilia Pérez". Als bester Regisseur stehen Sean Baker ("Anora"), Brady Corbet ("The Brutalist") oder auch James Mangold ("A Complete Unknown") zur Auswahl.

Und welche Hollywooddarsteller dürfen sich vielleicht über einen der begehrten Goldjungen freuen? Als beste Schauspielerin sind unter anderem Cynthia Erivo (38) für ihre Rolle als Elphaba in "Wicked", Karla Sofía Gascón für "Emilia Pérez" und Demi Moore (62) für den Horrorfilm "The Substance" nominiert. Für den Award des besten Schauspielers stehen Timothée Chalamet (29) für das Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown", Ralph Fiennes (62) für seine Darbietung in "Konklave" oder auch Sebastian Stan (42) für "The Apprentice" zur Auswahl. Zu den Nominierungen für "Beste Nebendarstellerin" zählen Ariana Grande ("Wicked"), Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") oder Felicity Jones ("The Brutalist"), während Kieran Culkin ("A Real Pain"), Edward Norton ("A Complete Unknown") oder Guy Pearce ("The Brutalist") auf einen Oscar als "Bester Nebendarsteller" hoffen.

Auch für Deutschland geht ein Film ins Rennen: "Die Saat des heiligen Feigenbaums" von Mohammad Rasulof ist in der Kategorie "Bestes Internationales Feature" nominiert. Edward Berger darf sich zwar nicht über eine Nominierung als bester Regisseur freuen, sein Film "Konklave" steht in ganzen acht Kategorien auf der Liste. Neben dem Thriller gehören Filme wie "Anora", "Wicked", "The Brutalist" oder auch "A Complete Unknown" zu den am meisten nominierten des Jahres. Welche Stars und Filmschaffende sich letztlich einen der Preise holen können, bleibt aber noch ein paar Wochen abzuwarten – die Oscarverleihung wird am 2. März im Dolby Theatre in Hollywood stattfinden, moderiert von Conan O'Brien (61).

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick:

Bester Film:

- "Anora"

- "The Brutalist"

- "A Complete Unknown"

- "Konklave"

- "Dune: Part Two"

- "Emilia Pérez"

- "I'm Still Here"

- "Nickel Boys"

- "The Substance"

- "Wicked"

Beste Hauptdarstellerin:

- Cynthia Erivo, "Wicked"

- Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

- Mikey Madison, "Anora"

- Demi Moore, "The Substance"

- Fernanda Torres, "I'm Still Here"

Bester Hauptdarsteller:

- Adrien Brody (51), "The Brutalist"

- Timothée Chalamet, "A Complete Unknown"

- Colman Domingo (55), "Sing Sing"

- Ralph Fiennes, "Konklave"

- Sebastian Stan, "The Apprentice"

Beste Nebendarstellerin:

- Monica Barbaro (34), "A Complete Unknown"

- Ariana Grande, "Wicked"

- Felicity Jones, "The Brutalist"

- Isabella Rossellini, "Konklave"

- Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Bester Nebendarsteller:

- Yura Borisov, "Anora"

- Kieran Culkin, "A Real Pain"

- Edward Norton, "A Complete Unknown"

- Guy Pearce, "The Brutalist"

- Jeremy Strong (46), "The Apprentice"

Bester Regisseur:

- Sean Baker, "Anora"

- Brady Corbet, "The Brutalist"

- James Mangold, "A Complete Unknown"

- Jacques Audiard (72), "Emilia Pérez"

- Coralie Fargeat, "The Substance"

Bester Song:

- "El Mal," "Emilia Pérez"

- "The Journey," "The Six Triple Eight"

- "Like a Bird," "Sing Sing"

- "Mi Camino," "Emilia Pérez"

- "Never Too Late," "Elton John: Never Too Late"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den Palm Springs International Film Festival Awards, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Demi Moore auf der ELLE 2024 Women in Hollywood-Feier

Anzeige Anzeige

Anzeige