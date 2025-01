Sophia Thiel verabschiedet sich 2025 von ihren Kritikern

Ein Vorsatz für das Jahr 2025 ist Sophia Thiel (29) besonders wichtig. Auf Instagram teilte die Influencerin ein Video, in dem sie den Songtext von Blurs "Song 2" mitsingt und ihren Hatern damit eine klare Nachricht sendet. "Es ist nicht mein Problem", heißt es in dem Lied, das die einstige Let's Dance-Teilnehmerin als ihr "Motto für 2025" beschreibt. Unfreundlichen Menschen und Hass im Netz sagt sie damit Lebewohl. Ihre Follower sind begeistert von Sophias Einstellung. Eine Userin schreibt: "Ich bin da total deiner Meinung." Ein anderer Fan schwärmt: "Einfach cool, die Frau. Lass dich bloß nicht unterkriegen!"

Die gebürtige Bayerin geriet schon häufiger in die Kritik. Vor wenigen Monaten sorgte sie mit auffälligen Tattoos für Diskussionen. Die Kunstwerke, die seitdem ihre Unterarme zieren, kamen nicht bei allen Fans gut an. "Sorry, aber mir gefällt es leider nicht, das ist halt nur die Wahrheit", kommentierte ein User ein Foto der Tätowierungen. In den über 1.000 Kommentaren fanden sich allerdings auch einige Komplimente. Ein Follower freute sich: "Du siehst glücklich aus – zum Glück hast du es durchgezogen und auf dich selber gehört."

Trotz des gelegentlichen Gegenwinds scheut sich Sophia nicht davor, im Netz über schwierige Themen wie mentale Gesundheit zu sprechen. Während ihrer Anfangszeit als Fitness-Influencerin kämpfte sie immer wieder mit dem Druck, einen perfekten Körper haben zu müssen. Aus diesem Grund nahm sich die Blondine 2019 eine fast zweijährige Auszeit. "Irgendwann ist das Äußerliche auch bei mir so in den Vordergrund gerückt und ich dachte: Wenn ich nicht in Topform bin und keine Leistung erbringe, dann bin ich nichts wert", gab sie nach ihrer Rückkehr 2021 in einem YouTube-Video zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Oktober 2024

Anzeige Anzeige