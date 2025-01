Diese Dschungelcamp-Stars zogen schon für den Playboy blank

Es ist fast schon eine Tradition: Seit Jahren zieht ein weiblicher Star ins Dschungelcamp, der sich passend zur Ausstrahlung auch auf dem aktuellen Playboy-Cover befindet. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Zwar ziehen mit Nina Bott (47), Yeliz Koc (31) und Anna-Carina Woitschack (32) drei ehemalige Playmates in den australischen Urwald, doch sie sind nicht auf der aktuellen Ausgabe zu sehen. Eine echte Premiere, denn seit 2004 zieht eigentlich jedes Jahr eine Camperin für das Magazin blank.

Da Nina, Yeliz und zuletzt auch Anna-Carina schon in dem beliebten Männermagazin waren, hofften viele Fans auf Lilly Becker (48) in der aktuellen Ausgabe. Chefredakteur Florian Boitin sagte diesbezüglich zu Bild: "Lilly Becker ist nicht nur der prominenteste Name im diesjährigen Dschungelcamp. Sie ist auch für Playboy eine interessante Kandidatin. Und das dürfte sie auch noch nach ihrem Aufenthalt im australischen Busch sein." Es klingt so, als sei die Option noch nicht vom Tisch.

Dafür, dass es diesmal keinen aktuellen Dschungelstar im Playboy gibt, wird es eine exklusive digitale Special-Edition mit den 36 aktuellen und ehemaligen Camperinnen geben. "Die Leser dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit Anna-Carina, Yeliz, Nina, aber beispielsweise auch auf Désirée Nick (68), Gitta Saxx (60) oder Claudelle Deckert (50) freuen", verriet der Chefredakteur.

RTL / Boris Breuer Lilly Becker, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL / Boris Breuer Nina Bott, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

