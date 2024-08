Anna-Carina Woitschack zieht sich für Playboy-Shooting aus

Anna-Carina Woitschack (31) lässt alle Hüllen fallen. Die Schlagersängerin zeigt sich in der neuen Playboy-Ausgabe splitterfasernackt! Auf ihre freizügigen Bildern ist die Musikerin mächtig stolz, wie sie im Interview mit Bild verrät. "Ich hatte total Lust auf das Shooting und fand es gut, mal aus meiner Komfortzone herauszukommen. Zumal im Playboy immer starke, tolle und unterschiedliche Frauen sind. Die Botschaft ist: 'Du brauchst dich nicht zu verstecken. Zeig dich, wie du bist'", erklärt sie glücklich. Auch über mögliche negative Kommentare macht sie die einstige DSDS-Teilnehmerin keine Gedanken. "Es ist mir egal, ob es jeder mag. Ich finde es toll – und das ist die Hauptsache", stellt sie selbstbewusst klar.

Auf Instagram veröffentlicht Anna-Carina schon erste Eindrücke der im August erscheinenden Ausgabe. In einem Clip posiert sie lasziv an einer Palme, rekelt sich in der Sonne und am Pool. Das alles tut sie stets mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Auch gegenüber der Boulevardzeitung erklärt sie, dass ihr das Nackt-Shooting viel Freude bereitete. Offenbar scheint sie ein Naturtalent im Modeln zu sein: "Ich dachte, es würde mir schwerer fallen. Zumal das erst Motiv direkt nackig war."

Für den Playboy zog sich Anna-Carina nicht nur aus. Dem Magazin gab sie auch ein Interview, in dem sie unter anderem ihre vergangene Beziehung zu Stefan Mross (48) thematisiert. Die Schlagersänger trennten sich nach zwei Ehejahren im November 2022. Auf die gemeinsame Zeit schaut die Musikerin trotz zahlreicher öffentlicher Streitigkeiten positiv zurück. "Das [die Ehe] ist für mich eine tolle Erfahrung, hinter der ich damals zu 100 Prozent stand und die mir keiner mehr nehmen kann", berichtete sie dem Magazin.

Anna-Carina Woitschak, Sängerin

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

