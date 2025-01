Maurice Dziwak im Dschungel: Leandra meldet sich mit Baby

Während für Maurice Dziwak (26) das Abenteuer im Dschungelcamp bereits losgeht, meldet sich seine Partnerin Leandra aus Deutschland bei den gemeinsamen Fans. Erst vor wenigen Tagen kam der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares zur Welt. Für den Realitystar und seine Liebste ist es keine einfache Situation, so kurz nach der Entbindung für mehrere Wochen getrennt sein zu müssen. Dennoch findet Leandra warme Worte für ihren Partner. "Er hat eine riesige Phobie vor Spinnen, aber er geht das Experiment an und ich bin unfassbar stolz auf ihn", betont sie in ihrer Instagram-Story.

In dem kurzen Clip spricht Leandra mit den Fans, zeigt ihr Gesicht jedoch wie gehabt nicht. "Wie ihr seht, sind wir hier fleißig am Kuscheln und lassen es uns so richtig gut gehen", erzählt sie, während sie auch den Kopf des kleinen Sprösslings mit der Hand verdeckt. Sie sei nun schon ganz gespannt darauf, ihren Maurice endlich auf dem Fernseher verfolgen zu können. Da die Camper den Dschungel in diesem Jahr bereits früher als gedacht betreten mussten, schlägt sich der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat zu diesem Zeitpunkt längst im Busch durch. "Wir freuen uns sehr darauf, ihn bald zu sehen", schwärmt Leandra.

Kurz vor seinem Abflug vor wenigen Tagen machte Maurice noch einmal klar, wie sehr ihm der Abschied von seiner jungen Familie schmerzt. Am Flughafen übermannten ihn seine Gefühle, wie er in den sozialen Medien zeigte. "Ich bin dankbar, dass ich diese Reise antreten darf [...] das ist alles noch ein bisschen surreal. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr traurig, weil ich vermisse jetzt schon meine Familie, meinen kleinen Scheißer und meine Frau", klagte er. Begleitet wird er auf seiner großen Reise von seiner Mutter Anja, die er auch liebevoll "Mapsel" nennt.

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Mutter Anja

