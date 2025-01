Abflug nach Australien: Maurice Dzwiwak hat "Gefühlschaos"

Maurice Dziwak (26) macht sich auf den Weg nach Australien, um in wenigen Tagen ins Dschungelcamp zu ziehen. Doch schon am Flughafen übermannen den frischgebackenen Papa seine Gefühle. "Ich bin dankbar, dass ich diese Reise antreten darf [...] das ist alles noch ein bisschen surreal. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr traurig, weil ich vermisse jetzt schon meine Familie, meinen kleinen Scheißer und meine Frau", erzählt der Realitystar in seiner Instagram-Story.

Maurice erlebe aktuell ein "Gefühlschaos", da er sich riesig auf das TV-Abenteuer freue, doch zugleich auch seinen Sohn und seine Freundin vermisse. Eine Sache wird dem selbsternannten Löwen vermutlich am meisten fehlen: Zweisamkeit. "Ich werde für euch, mein Engelchen, alles geben und wieder nach Hause kommen und dann kuscheln wir so viel. Wir holen das alles nach", verspricht er seinen Liebsten zu Hause.

Anfang des Jahres wurden Maurice und Leandra Eltern ihres Sohnes. Dessen Name und Geburtstag wollen die frischgebackenen Eltern zum Schutz seiner Privatsphäre nicht verraten. Ein Detail über die Geburt des Wonneproppens ließ sich Maurice dann doch entlocken – und zwar, dass diese für ihn fast schlimmer war als für seine Partnerin. "Kurz und knapp, ich war so nervös und völlig fertig mit den Nerven. Im Gegensatz zu meiner Frau, dass die Hebammen und Ärzte sich mehr Sorgen um mich gemacht haben als um Leandra", erzählte er im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Anzeige Anzeige

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige