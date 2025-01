"The White Lotus" wurde um eine vierte Staffel verlängert

Fans von "The White Lotus" können aufatmen: Noch bevor die dritte Staffel der preisgekrönten Serie überhaupt Premiere feiert, hat der Sender HBO eine vierte Staffel offiziell bestätigt. In einem kurzen Clip, der auf der offiziellen Instagram-Seite der Serie gepostet wurde, sind auf grünem Grund schlicht die Worte "'The White Lotus' Staffel vier" zu lesen. Kommentiert wurde das Video außerdem mit den Worten: "Gute Neuigkeiten verbreiten sich schnell. 'The White Lotus' freut sich, euch an einem neuen Reiseziel begrüßen zu dürfen."

Die Fans sind über die positiven Neuigkeiten offenbar mehr als glücklich: Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche begeisterte Kommentare. "Ich freue mich so sehr darüber", schwärmt ein Zuschauer. Dennoch zeigen sich einige Nutzer auch sehr überrascht über die plötzliche Bestätigung der neuen Staffel – vor allem, weil die vorige noch gar nicht ausgestrahlt wurde. "Sind wir nicht erst bei Staffel drei?", "Die vierte Staffel hat grünes Licht bekommen, bevor Staffel drei überhaupt ausgestrahlt wurde? Interessant" und "Was? Wir haben doch noch nicht mal Staffel drei gesehen", lauten einige verwunderte Beiträge.

Während nähere Details zur vierten Staffel bisher noch nicht bekannt sind, gibt es dafür aber schon einige Infos zur dritten Season der erfolgreichen Dark-Comedy-Serie: Diese startet am 17. Februar 2025 und wird zeitgleich auch für die deutschen Fans auf Sky und WOW verfügbar sein. Dieses Mal verschlägt es die Luxus-Gäste nach Thailand, nachdem die ersten beiden Staffeln in Hawaii und Sizilien angesiedelt waren. Bisher drehte sich jede Staffel um eine Gruppe reicher Besucher, die in einem White-Lotus-Resort auf Erholung hoffen. Das Besondere war zudem, dass sich der Cast bei jeder Staffel zum Großteil geändert hat: In der dritten Staffel dürfen sich die Fans laut Just Jared über Stars wie Michelle Monaghan (48) und Jason Isaacs (61) freuen.

Getty Images Der Cast von "White Lotus" im Februar 2023

Getty Images Jason Isaacs, Schauspieler

