Alexander Zverev verliert das Finale der Australian Open

Für Alexander Zverev (27) blieb der große Triumph bei den Australian Open auch in diesem Jahr aus. Im Finale der prestigeträchtigen Meisterschaft in Melbourne unterlag der deutsche Tennisprofi dem Titelverteidiger Jannik Sinner klar in drei Sätzen. Der Italiener, aktuell Weltranglistenerster, zeigte in der Rod Laver Arena eine überragende Leistung, ließ keine einzige Breakchance zu und entschied die Partie nach zwei Stunden und 42 Minuten Spielzeit für sich. "Jannik, du bist der mit Abstand beste Spieler der Welt. Ich hatte gehofft, dir Konkurrenz zu machen, aber es gibt keinen, der diese Trophäe mehr verdient als du", zollte Alexander seinem Kontrahenten während der Siegerehrung Respekt.

Der Verlauf des Matches ließ kaum Zweifel an Janniks Überlegenheit aufkommen. Bereits im ersten Satz bewies der Italiener seine Dominanz mit präzisem Spiel und einem frühen Break zum 5:3. "Jannik ist dominant, macht mehr Druck und bestimmt das Tempo. Er hat den perfekten ersten Satz gespielt", fasste Tennislegende Boris Becker (57) zusammen. Auch im zweiten Durchgang machte Alexander, trotz phasenweise besserer Ballwechsel, zu viele leichte Fehler. Besonders beeindruckend war Janniks Konstanz: Der 23-Jährige ließ sich weder von den Breakchancen des Deutschen noch von eigenen körperlichen Schwierigkeiten aus dem Konzept bringen. Mit seinem Aufschlagspiel und druckvollen Grundlinienschlägen hatte Alexander letztlich keine Mittel, das Spiel zu drehen.

Seit Jahren arbeitet Alexander unermüdlich auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hin und stand bereits mehrfach kurz davor, seinen Traum zu verwirklichen. Der Ehrgeiz und die Hingabe des deutschen Tennisstars bringen ihm nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch Bewunderung von Experten ein. Boris Becker lobte ihn trotz der Niederlage für seine Leistung im Turnier mit den Worten: "Er hat sich insgesamt sehr gut präsentiert."

Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner, Australian Open 2025

Getty Images Alexander Zverev, Australian Open 2025

