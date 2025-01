Alexander Zverev steht im Finale der Australian Open 2025

Alexander Zverev (27) hat das Finale der Australian Open erreicht, nachdem sein Halbfinalgegner Novak Djokovic (37) das Match abbrechen musste. Wie unter anderem 20 Minuten berichtet, entschied der Partner von Sophia Thomalla (35) den ersten Satz mit 7:6 für sich – danach gab Novak auf. Der serbische Tennisstar hatte bereits in der vorherigen Runde gegen Carlos Alcaraz über Beschwerden am Oberschenkel geklagt und konnte nun körperlich nicht mehr weitermachen. Im Finale trifft Alexander entweder auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien oder den Amerikaner Ben Shelton.

Im Platzinterview nach dem Spiel äußerte Alexander laut dem Newsportal sein Bedauern über den Abbruch: "Ich weiß, Djokovic hatte bereits in seiner Viertelfinalpartie Probleme mit seinem Oberschenkel." Novak hatte die Australian Open zuletzt im Jahr 2023 gewonnen und gilt als einer der erfolgreichsten Spieler des Turniers. In der aktuellen Partie konnte er jedoch nicht an seine gewohnte Leistung anknüpfen. Für Alexander bedeutet die Finalteilnahme in Melbourne einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere, die in den vergangenen Jahren von Höhen und Tiefen geprägt war.

Abseits des Tennisplatzes ist Alexander nicht nur für seine sportlichen, sondern auch für seine zwischenmenschlichen Kämpfe bekannt. Der gebürtige Hamburger hat immer wieder offen über den Druck im Profisport gesprochen und engagiert sich zudem aktiv in verschiedenen wohltätigen Projekten, insbesondere für Menschen mit Diabetes – einer Erkrankung, die ihn selbst seit seiner Kindheit begleitet. Vor großen Matches sucht er häufig die Unterstützung seines älteren Bruders Mischa Zverev, der ebenfalls Tennisspieler ist und ihn auf vielen Turnierreisen begleitet.

Getty Images Alexander Zverev und Novak Djokovic beim Halbfinale der Australian Open 2025

Getty Images Alexander und Mischa Zverev im Jahr 2019

