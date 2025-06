Nach Unfall: Alexander Zverev hilft verletzter Zuschauerin

Ein Schockmoment ereignete sich beim Erstrundenspiel von Alexander Zverev (28) im westfälischen Halle. Während seines Matches gegen den US-Amerikaner Marcos Giron löste sich plötzlich ein Teil einer Werbebande oberhalb des Mittelranges und stürzte auf die Zuschauerränge. Zwei Personen wurden dabei laut RTL getroffen: Eine Frau erlitt eine Verletzung am Nacken, auch ihr Sitznachbar war betroffen. Alexander bewies schnellen Einsatz und reichte einen Eisbeutel zur Erstversorgung. Beide Betroffenen wurden medizinisch versorgt und konnten unter Applaus das Stadion verlassen.

Der Vorfall ereignete sich im ersten Satz des Spiels, bei dem Alexander mit 5:2 vorne lag. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt und Alexander gewann schließlich souverän mit 6:2, 6:1. Nach dem Match zeigte sich der Tennisprofi erleichtert. "Ich hoffe, der Dame geht es gut", sagte er und betonte, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Zuschauer für ihn höchste Priorität hätten. Die Veranstalter erklärten später, dass die Zuschauerin keine größeren Verletzungen erlitten habe, jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Privat ist der Tennisheld bereits glücklich vergeben. Vor Kurzem sprach Alexander in der TV-Show "Bestbesetzung" ehrlich über seine Zukunftspläne abseits des Courts. Damals verriet er: "Ich möchte eine Riesenfamilie haben" und deutete an, dass er sich – irgendwann – weiteren Nachwuchs wünscht. Er hat bisher eine Tochter namens Mayla mit seiner Ex-Freundin Brenda Patea (31), die im Frühjahr 2021 zur Welt kam. Seine aktuelle Freundin Sophia Thomalla (35) zeigte sich in vergangenen Interviews ebenfalls offen für eigene Kinder, aber aktuell stehe bei dem Paar die Karriere im Mittelpunkt.

Getty Images Alexander Zverev, Juni 2025

Getty Images Alexander Zverev bei den US Open 2023

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

