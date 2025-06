Alexander Zverev lobt Novak Djokovic nach Tennis-Niederlage

Alexander Zverev (28) hat seinem Kollegen Novak Djokovic (38) eine beeindruckende Chance im Halbfinale der French Open in Paris gegen Jannik Sinner eingeräumt. "Ich denke, im Moment wird er ein bisschen unterschätzt", behauptete der Sportler laut dpa in einem Interview. Dabei äußerte er sich vor allem überrascht darüber, dass viele den 38-jährigen Serben, der kürzlich Zverev im Viertelfinale besiegte, bereits abgeschrieben hätten. Das Duell zwischen Djokovic und dem furios aufspielenden Sinner, der bisher keinen Satz abgegeben hat, ist für den heutigen Abend, den 6. Juni, um 19 Uhr angesetzt.

Im bisherigen Turnier hat Djokovic, trotz einiger Rückschläge in der Saison, wieder seine Klasse bewiesen. Sein Triumph beim ATP-Turnier in Genf, bei dem er seinen 100. Titel holte, schickte ein klares Signal an die Konkurrenz. Zverev zeigte sich begeistert: "Er hat bei den Australian Open Carlos Alcaraz geschlagen, er hat hier gegen mich gewonnen." Trotz seines Alters sei Djokovic immer noch in der Lage, die Besten der Welt zu bezwingen. Zverev betonte: "Das sind richtig gute Ergebnisse. Vergesst das Alter, das spielt bei ihm keine Rolle."

Djokovic hat in seiner Karriere nicht nur durch sportliche Erfolge Schlagzeilen gemacht, sondern auch durch sein unermüdliches Engagement und seine mentale Stärke. Dieses Turnier könnte für ihn ein weiterer Meilenstein sein, zumal viele Experten ihn bereits abgeschrieben hatten. Dabei spielt Familie für Djokovic eine wichtige Rolle. Er betont immer wieder, wie sehr ihn seine Frau und seine Kinder unterstützen und Kraft geben. Es bleibt abzuwarten, wie der erfahrene Spieler heute Abend gegen den aufstrebenden Jannik Sinner performen wird und ob er nach seinem beeindruckenden Lauf Tennisgeschichte schreibt.

Getty Images Tennisstars Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, August 2023

Getty Images Novak Djokovic, Tennisspieler

