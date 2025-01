Chrissy Teigen teilt emotionalen Abschied von Hündin Penny

Chrissy Teigen (39) trauert um ein geliebtes Familienmitglied. In einer emotionalen Instagram-Nachricht teilte das Model die News über ihre französische Bulldogge: "Unsere wunderschöne kleine Dreibein-Königin Penny ging heute friedlich im Schlaf", schrieb Chrissy. Die Hündin, die 2014 von der Familie adoptiert wurde, war ein fester Bestandteil des Haushalts von Chrissy und ihrem Ehemann John Legend (46). Chrissy verriet außerdem, dass Penny genau an dem Tag geboren wurde, an dem sie und John vor elf Jahren heirateten. Außerdem erklärte sie: "Sie war bei jedem Baby, jedem Verlust, jeder Freude dabei." Dazu veröffentlichte Chrissy eine Bilderserie, die emotionale Momente mit der Hündin zeigt.

Chrissy gab in ihrem Post zudem einen liebevollen Einblick in Pennys Charakter und ihre Vorlieben. Sie schwärmte davon, wie sehr Penny es liebte, "geliebt zu werden, ihren kleinen Stumpf gekrault zu bekommen und jedes mögliche Ballspielzeug zu zerstören, auch noch in den letzten Wochen." Chrissy verabschiedete sich mit einer rührenden Botschaft: "Oh Penny. Wir waren so unglaublich glücklich, dich zu haben. Grüße Puddy und Pippa von uns. Ihr seid jetzt alle wieder vereint." Zur Teigen-Legend-Familie gehören neben den vier Kindern auch zahlreiche Haustiere, darunter Hunde, Vögel, ein Hamster und sogar eine Bartagame.

In einem Instagram-Post aus dem November hatte Chrissy nostalgische Fotos ihrer Hunde aus den letzten Jahren geteilt und diese als ihre "ursprünglichen Babys" bezeichnet. Auch in schwierigen Zeiten, wie bei der Evakuierung ihres Hauses zu Beginn des Monats aufgrund von Waldbränden in Los Angeles, bewiesen Chrissy und John ihre bedingungslose Liebe: Gemeinsam mit vier Kindern, vier Hunden und dem Bartagamen Sebastian zogen sie in ein Hotel. "Vier Hunde, vier Kinder und eine Bartagame spazieren in ein Hotel", witzelte Chrissy und zeigte, dass in einem so kunterbunten Haushalt auch in Momenten des Verlusts Raum für Liebe und Trost bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

Anzeige Anzeige