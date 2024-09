18 Jahre Liebe: Chrissy Teigen und John feiern Jahrestag

Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden gehen mittlerweile schon eine lange Zeit gemeinsam durchs Leben – und feiern jetzt ihren 18. Jahrestag, wie das Model auf Instagram preisgibt. In ihrer Story repostet sie den Schnappschuss eines Fotografen, der das Paar zu Beginn ihrer Beziehung zeigt. "Hier sind wir nun, 18 Jahre später. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es geschafft habt, immer zusammenzuhalten", heißt es, worauf Chrissy reagiert: "Wie jung wir noch waren!"

Die 38-Jährige veröffentlicht außerdem ein Bild, auf dem sie und der Sänger Händchen halten sowie ein Video, das sie bei einem romantischen Dinner zeigt. "Alles Gute zum Jahrestag, Baby", wünscht ihr John darin, bevor er betont: "Wir haben uns vor 18 Jahren kennengelernt." Und allem Anschein nach sind Chrissy und ihr Liebster noch so verliebt wie eh und je – und beweisen es auch. "Seht euch meinen Mann an", schwärmt die vierfache Mama von John, der in einem schicken schwarzen Anzug vor ihr sitzt.

Das Duo lernte sich 2006 am Set von Johns Musikvideo zu "Stereo" kennen und kam kurze Zeit später zusammen. Im darauffolgenden Jahr trennte sich das Paar für eine kurze Zeit, fand jedoch wieder zueinander und heiratete im September 2014. Zwei Jahre später wurden sie erstmals Eltern ihrer Tochter Luna (8) und bekamen im Laufe der Jahre noch drei weitere Kinder: Miles (6), Esti (1) und Wren (1). Seitdem haben sie alle Hände voll zu tun – aber schaffen es scheinbar trotzdem, ihre Liebe aufrechtzuerhalten.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna

