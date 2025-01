Maurice Dziwaks Toiletten-Chaos ekelt die Dschungel-Fans an

Für Maurice Dziwak (26) ist das Schlimmste am Dschungelcamp die Toilette, die von Spinnen heimgesucht wird. Als sich der Toilettengang nicht mehr vermeiden lässt, begleitet ihn deshalb Timur Ülker (35). "Lass alles raus, Bruder!", spricht ihm der GZSZ-Darsteller zu, während er vor der Tür wartet. Neben den achtbeinigen Mitbewohnern hat der frischgebackene Papa nach seiner Zeit am stillen Örtchen eine weitere Sorge – das Toilettenpapier geht zur Neige. Aus diesem Grund statten Timur und Maurice kurz darauf dem Dschungeltelefon einen Besuch ab und der einstige Sommerhaus-Teilnehmer bettelt: "Ich mach' alles, was ihr wollt. Aber ich brauch' echt Toilettenpapier. Das ist echt nicht lustig."

Viele Zuschauer hätten auf die Dokumentation des Klogangs verzichten können, vor allem, da das Dschungelcamp an diesem Tag wegen eines Footballspiels in abgespeckter Version läuft. "Bei nur 40 Minuten Sendezeit hätte ich keine fünf Minuten Durchfall von Maurice gebraucht", schimpft ein Fan auf X. Immerhin ein Nutzer ist von dem Comedy-Duo Timur und Maurice total begeistert. "Oh Gott, sind die süß", heißt es in einem Kommentar.

Bevor er von den Spinnen und der Toilettenpapierknappheit wusste, ging Maurice davon aus, dass ihn besonders das Heimweh plagen würde. "Mein Herz blutet, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Familienmensch bin", offenbarte er Mitte Januar zu Gast bei "Punkt 8" und ergänzte: "Ich glaube, die zwei Wochen werden sich wie zwei Jahre anfühlen."

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kanidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige