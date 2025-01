Schauspielerin Emma Kenney hofft auf ein "Shameless"-Revival

Emma Kenney (25), bekannt durch ihre Rolle als Debbie Gallagher in der Serie "Shameless", hat kürzlich ihre Hoffnung auf ein mögliches Serien-Revival thematisiert. "Ich vermisse die Zusammenarbeit mit ihnen allen. Es ist immer ein trauriges und vielleicht nostalgisches Gefühl, wenn man eine Show beendet, die man jahrelang gemacht hat", verriet sie im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly und fügte schwärmend hinzu: "Ich hatte wirklich das Glück, mit so wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten, zu denen ich eine starke Bindung aufgebaut habe."

Die elf Staffeln von "Shameless" machten Emma zum Star. Die Serie zeigte das turbulente Leben der Familie Gallagher im Süden Chicagos, geprägt von Armut, Betrügereien und Familiendramen. Neben Emma gehörten auch Schauspielgrößen wie William H. Macy (74) und Emmy Rossum (38) zur Besetzung. Besonders gern würde Emma erneut mit Steve Howey (47), der Kevin spielte, zusammenarbeiten. "Steve ist wie ein Onkel für mich und einer der lustigsten Menschen, die ich kenne", erklärte sie.

Momentan begeistert Emma allerdings in der Serie "Happy’s Place", in der sie an der Seite von Reba McEntire auftritt. Es war kein Geringerer als Steve, der die 25-Jährige zuvor auf die Zusammenarbeit mit der Countrysängerin vorbereitet hatte. "Er meinte, sie sei unglaublich herzlich – und er hatte so recht!", schwärmte Emma. Das Zusammenspiel mit dem Team mache ihr großen Spaß, was sie auch auf Rebas "freundliche und großzügige Energie" zurückführt. Privat hat Emma kürzlich mit Gerüchten über eine mögliche Liebesbeziehung zu Conrad Hilton (30), dem Bruder von Paris Hilton (43), für Schlagzeilen gesorgt. Am 26. Dezember hatte die Schauspielerin nämlich ein Foto von sich und Conrad vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum von Kathy Hilton (65) gepostet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Shameless"-Cast, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / emmakenney Conrad Hilton und Emma Kenney im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige