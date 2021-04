Die Shameless-Stars verabschieden sich stilecht von ihren Fans! Im Januar 2011 ging die Serie in den USA an den Start und schaffte sofort den Spagat zwischen den Genres Drama und Comedy. Denn nicht nur der Familienvater Frank Gallagher sorgte durch seine Alkoholsucht und verantwortungslose Art immer wieder für großes Chaos – auch seine Kinder standen ihm in dem Punkt in nichts nach. Das wilde Leben der Rasselbande wird nach elf Staffeln am kommenden Sonntag auserzählt – deshalb verabschiedet sich der Cast nun auf seine ganz eigene Art und Weise...

Frank-Darsteller William H. Macy (71) teilt auf Instagram jetzt ein Bild, das seine Follower wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten dürften. Darauf grinsen er und seine "Shameless"-Co-Stars wie etwa Jeremy Allen White (30), Shanola Hampton (43) und Ethan Cutkosky in die Kamera und strecken ihren Fans zum Abschied den Mittelfinger entgegen! "Auf Wiedersehen, Shameless. Das Ende einer Ära. Das Finale läuft am Sonntag auf Showtime", schreibt der Schauspieler zu dem Post.

Der Abschied ist nicht nur für die "Shameless"-Stars extrem emotional, sondern auch für deren Anhänger: "Ich muss mich mental darauf vorbereiten. Ich brauche mehr Zeit! Danke", drückt eine Userin ihre Trauer über das Serien-Aus unter dem Netzbeitrag aus – und auch ein anderer scheint dieses sehr zu bedauern: "Ich werde Frank vermissen!"

Anzeige

Getty Images John Wells, William H. Macy und Jeremy Allen White

Anzeige

Getty Images Shanola Hampton, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images William H. Macy, "Shameless"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de