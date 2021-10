Emmy Rossum (35) spielte eine der Hauptrollen in den ersten neun Staffeln der erfolgreichen Serie Shameless, die dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Ihre ehemalige Kollegin Emma Kenney (21) stand Seite an Seite mit der Schauspielerin vor der Kamera und packte nun ein paar Details über die Zusammenarbeit aus: Emmy habe beim Dreh schlechte Stimmungen verbreitet und ihr ein ungutes Gefühl gegeben!

In dem Podcast "Call Her Daddy" sprach Emma ganz ehrlich über ihre Gefühle und wie sie zu der 35-Jährigen steht, die die Rolle der Fiona Gallagher in der Serie verkörperte. "Ich erinnere mich, dass ich vor [Emmys] Weggang an manchen Tagen zum Set ging und Angst davor hatte, eine Szene mit ihr zu drehen, denn wenn sie einen schlechten Tag hatte, machte sie ihn zu einem schlechten Tag für alle", gab die "Roseanne"-Darstellerin zu. Seit dem Dreh haben die beiden Darsteller auch keinen Kontakt mehr.

Trotz kleinerer Meinungsverschiedenheiten hatten die zwei aber während der Dreharbeiten eine gute Beziehung zueinander. Emma denkt nach wie vor nichts Schlechtes über ihre Schauspielkollegin und freut sich für sie: "Ich habe gehört, dass sie ein Baby bekommen hat. Das ist wunderschön." Seit diesem Jahr ist Emmy nämlich Mutter einer Tochter und überglücklich.

Getty Images Emma Kenney, 2017

Getty Images Emmy Rossum und Emma Kenney, 2013

Instagram / emmy Emmy Rossum und ihr Baby im Juli 2021

