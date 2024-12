Ist "Shameless"-Star Emma Kenney mit Conrad Hilton zusammen?

Emma Kenney (25), bekannt aus der Serie Shameless, und Conrad Hilton (30), der Bruder von Paris Hilton (43), haben die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht! Am 26. Dezember teilte die Schauspielerin ein Foto der beiden vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum von Conrads Mutter Kathy Hilton (65). Die beiden strahlen und haben ihre Arme umeinander gelegt, begleitet von dem Kommentar: "Frohe Weihnachten." Kathy selbst kommentierte Emmas Post mit roten Herzen, während Conrads Cousine Alexia Umansky (28) ebenfalls liebe Grüße hinterließ. Es sieht also ganz danach aus, als ob die zwei ein Paar sind!

Bereits Anfang Dezember zeigten sich die 25-Jährige und Conrad zusammen im Urlaub und adoptierten in Los Angeles einen Hund. Emma, die Mitbegründerin der Tierschutzorganisation Yogi’s House ist, postete dazu ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie den Hund aus einem Tierheim abholten – nur Minuten bevor er eingeschläfert werden sollte! Conrad, der seit der Gründung der Organisation als Adoption Outreach Koordinator tätig ist, arbeitet eng mit der Serienbekanntheit zusammen, um gefährdete Hunde ein neues Zuhause zu vermitteln.

Privat haben sowohl Emma als auch Conrad in der Vergangenheit schwierige Zeiten erlebt. 2018 machte der Hilton-Spross Schlagzeilen durch eine Verhaftung wegen Autodiebstahls. Die "Roseanne"-Darstellerin hingegen hatte Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit und ist in Therapie gewesen. Zuvor war sie mit dem Schauspieler Milo Manheim und mit dem Comedian Tony Cavalero zusammen. Über Conrads bisherigen Freundinnen ist nicht viel bekannt – mit Emma scheint er nun aber happy zu sein!

Anzeige Anzeige

Instagram / emmakenney Conrad Hilton und Emma Kenney im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Kenney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige