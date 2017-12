Bereits am 22. Dezember ist die Britin in einem Pantomimentheater in Cumbria festgenommen worden, in dem sie in einer Kindervorstellung von "Dornröschen" als böse Hexe aufgetreten ist. Wie ein Insider der Zeitung Mirror verriet, soll die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin zuerst versucht haben, den Polizisten noch zu entwischen, gestand jedoch den Drogenbesitz, als sie später festgehalten und durchsucht wurde. "Sie bettelte die Polizei an, ihr keine Handschellen anzulegen und wirkte sehr aufgeregt", berichtete die Quelle. Die Polizei bestätigte, dass sie nur durch einen Tippgeber auf den Drogenkonsum der 54-Jährigen aufmerksam geworden ist. Auch Tinas vierjährige Tochter soll während des Zwischenfalls bei ihr gewesen sein.