Judd Apatow erneut Gastgeber der DGA Awards

Judd Apatow (57) wird erneut die DGA Awards moderieren, wie die Directors Guild of America verkündete. Die 77. Ausgabe der Veranstaltung findet am 8. Februar im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills statt. Für Judd ist es bereits das sechste Mal, dass er durch den glamourösen Abend führen wird. In einem humorvollen Statement meint Judd: "Ich bin schockiert, dass die DGA mich ein sechstes Mal gefragt hat. Ich fange an zu glauben, dass niemand sonst ja sagt." Neben ihm wird Beth McCarthy-Miller bereits zum vierten Mal in Folge als Vorsitzende der Preisverleihung fungieren.

Die DGA Awards gelten als wichtige Veranstaltung in der Film- und Fernsehindustrie und ehren wegweisende Arbeiten in den Bereichen Regie und Produktion. In diesem Jahr sind unter anderem Jacques Audiard (72) für "Emilia Perez" und James Mangold (61) für "A Complete Unknown" in der Kategorie "Theatrical Film" nominiert. Besonders spannend ist auch der Wettbewerb um den Preis für das beste Debüt bei einem Spielfilm, für den Regietalente wie Payal Kapadia mit "All We Imagine as Light" und Megan Park (38) mit "My Old Ass" ins Rennen gehen. Auch im Bereich Fernsehen gibt es große Namen: Ayo Edebiri (29) ist erstmals nominiert für die Regiearbeit an der Serie "The Bear" und tritt gegen den Serienmacher Christopher Storer an.

Judd, bekannt für Filme wie "Jungfrau, männlich, sucht.…", "Beim ersten Mal" und "Immer Ärger mit 40", steht nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schlüsselfigur in der Comedy-Szene seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Der 57-Jährige liebt die Bühne – sei es als Stand-up-Comedian oder als Moderator großer Veranstaltungen. Der in New York geborene Filmemacher hat in der Vergangenheit wiederholt betont, wie sehr er es schätze, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche zusammenzuarbeiten. Seine humorvolle und selbstironische Art macht ihn zu einem beliebten Gastgeber, der garantiert für Unterhaltung sorgen wird.

Getty Images Judd Apatow bei der Louis-Vuitton-Stiftung beim Auftakt der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Getty Images Judd Apatow während des Tribeca Festivals 2024 im BMCC Theater in New York City

