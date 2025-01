Betrug und Drohungen: Twitch-Star Gnu enthüllt Dramen 2024

Das vergangene Jahr war für Jasmin Sibel (35), besser bekannt als Gnu, eine regelrechte Achterbahnfahrt der Emotionen. In einem YouTube-Video erklärt die Streamerin ihren Fans jetzt, was sie alles über sich ergehen lassen musste. Sie habe eine Zeit gebraucht, um das Ganze öffentlich zu machen, sei jetzt aber bereit – denn 2024 ging für sie nach der Trennung von ihrem Partner nach fünf Jahren schon schwierig los. Sie musste ihr Leben neu sortieren und das mit einem Umzug in die Schweiz. "Mit 34 noch mal von null anzufangen, war vielleicht nicht mein Plan, zeigt aber ganz gut, dass es nie nach Plan gehen kann im Leben", resümiert die Let's-Playerin. Sie sei am Anfang sehr einsam gewesen, obwohl ihr Bruder ganz in der Nähe arbeitet.

Doch damit ging das Drama erst los, denn nach dem Umzug wird Jasmin bei der Einrichtung ihres neuen Streaming-Setups durch einen Internetanbieter Opfer eines Betrugs. Der gesamte PC, den sie für teures Geld erwarb, war nicht funktionstüchtig und musste ersetzt werden. "Das Ganze geht dann dieses Jahr auch vor Gericht", erklärt die 35-Jährige ihren Fans. Als sei das nicht belastend genug, kamen im Anschluss Morddrohungen dazu. Eine unbekannte Person spammte Jasmins altes und neues Management mit Nachrichten zu, die ihr mit dem Tod drohten. Sogar bei ihrem guten Freund und Kollegen Gronkh (47) im Chat bedrohte die Person die Content Creatorin. Das Kuriose dabei sind die Gründe des Drohenden, denn dieser glaubte unter anderem, Jasmin habe ihm die Nobelpreis-Arbeit geklaut und wolle sein Leben zerstören. Auch das habe sie angezeigt und die Polizei habe die Person direkt ausfindig gemacht.

All diese Dinge machten Jasmins Jahr 2024 wohl zu einem echten Horrorjahr. Und dabei gehört sie eigentlich zu den erfolgreichsten Twitch-Stars Deutschlands. Sie unterhält seit Jahren auf gleich mehreren YouTube-Kanälen und hat auf Twitch rund 746.000 Abonnenten, auf ihrem Hauptkanal auf YouTube sind es etwa 1,5 Millionen. Doch bei Events und Reisen habe sie nach den Drohungen immer wieder Angst gehabt. Zusätzlich wurde ihre mentale Gesundheit 2024 auch von ärztlichen Fehldiagnosen, wie einer nicht existierenden Chlamydieninfektion inklusive wochenlanger Antibiotikabehandlung, belastet. Für das kommende Jahr habe Jasmin daraus aber eines gelernt: Sie will sich regelmäßig um ihre psychische Gesundheit kümmern.

Jasmin Sibel im Januar 2025

Jasmin Sibel alias Gnu, deutsche Streamerin

