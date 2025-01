Dschungel-Zoff mit Sam: Dann würde Lilly erneut eskalieren

Fliegen schon ganz bald erneut die Fetzen? Sam Dylan (33) und Lilly Becker (48) sind sich im Dschungelcamp nicht wohlgesonnen. In der fünften Folge der Realityshow gerieten die TV-Bekanntheiten heftig aneinander. Im Promiflash-Interview verriet Lillys Managerin Birgit Fischer-Höper jetzt, weshalb ein neuer Streit zwischen den beiden entfachen könnte. "Es könnte sicher noch mal zwischen den beiden krachen, wenn Lilly erfährt, dass Sam seinen Luxusartikel absichtlich behalten hat und ihm dieser nicht einfach aus der Tasche gefallen ist. So was geht gegen die Gruppe, und das ist für sie ein echtes No-Go", meinte sie.

Am Dienstag mussten die Dschungelcamper wegen diverser Regelverstöße alle bis auf zwei Luxusartikel abgeben. Nur kurze Zeit später folgte die nächste Hiobsbotschaft: Ein Teilnehmer behielt ein Stück seines abgegebenen Luxusartikels in seiner Tasche – angeblich aus Versehen. Doch wie später auf Kamerabildern zu sehen war, steckte sich Sam ganz bewusst ein Teil seiner Make-up-Palette in den Rucksack und log seinen Mitcampern anschließend dreist ins Gesicht. Für Lilly ist alles, was der Gruppe schaden könnte, offenbar ein rotes Tuch, denn die Ex von Boris Becker (57) vertritt ganz bestimmte Werte: "Lilly ist authentisch, stellt sich jeder Herausforderung, ist ein Teamplayer und sagt direkt, was sie denkt und fühlt", stellte Birgit im Gespräch mit Promiflash klar.

Aber weshalb eskalierte die Situation zwischen Sam und Lilly überhaupt? In einer lautstarken Diskussion warf die 48-Jährige ihrem Mitstreiter die Worte "Shut up!", was übersetzt "Sei still!" bedeutet, an den Kopf. Das war dem Sommerhaus-Kandidaten offenbar eine Spur zu viel. "Ich hab sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es, mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen", ärgerte sich Sam daraufhin. Doch Lilly ließ sich davon nicht in ihrer Meinung beeinflussen – sie hat Sam abgeschrieben! Ob sich dies im Laufe der nächsten Tage noch einmal ändern wird, bleibt abzuwarten.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

RTL Sam Dylan, Lilly Becker und Co., Dschungelcamper 2025

