Dschungelstreit zwischen Sam und Lilly Becker eskaliert

An Tag fünf im Dschungelcamp kochen die Gemüter offenbar über. Eine Diskussion um die Bettenverteilung und die Nachtwache artet in einen waschechten Streit aus – und das vor allem zwischen Lilly Becker (48) und Sam Dylan (33). Letzterer sollte in den vergangenen Prüfungen eigentlich für das Essen sorgen, brach bisher aber alles ab. Auch deshalb ist Lilly wohl der Meinung, der Realitystar dürfe keine Ansprüche stellen. Ihr Ausdruck "Shut up!", also "Sei still!", bringt das Fass zum Überlaufen. "Ich hab sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es, mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen", wettert Sam gegen die Ex von Boris Becker (57). Sie ist aber nicht umzustimmen, denn mittlerweile hat sie eine klare Meinung zu Sam: "Es ist respektlos, dass er nichts macht, kein Bungeejumping, kein Essen..."

Die Mitcamper können aber vor allem den Standpunkt der 48-Jährigen verstehen. So meint Edith Stehfest im Interview: "Ich verstehe Lillys Unmut. Die absolut stärkste Position ist nicht, wenn man dreimal die Prüfung abbricht." Anna-Carina Woitschack (32) möchte das ehemalige Model beruhigen. "Lilly, Schatz, ich glaube, das mit Sam wird explodieren", versucht die Schlagersängerin zu schlichten. Aber Lilly bleibt hart: "Er ist eine fiese Schlange, ich kenne Menschen!" Einzig Yeliz Koc (31) findet, dass Sam genau richtig mit der Situation umgegangen ist: "Ich find's super, wie Sam reagiert hat."

Sam machte sich in den vergangenen Tagen wenig Freunde im Dschungel. Nachdem er bereits zwei Prüfungen abgebrochen hatte, erwarteten die Camper bei der dritten Prüfung viel. Noch einmal abbrechen sei keine Möglichkeit, machte vor allem Lilly dem 33-Jährigen vorab klar. Aber es nützte nichts, weder die Worte der Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) noch die Unterstützung von Alessia Herren (23) halfen: Sam brach kurz vor Ablauf der Zeit erneut ab. Alessia schien zwar auch keine große Hilfe, aber die Tochter von Willi Herren (✝45) sagte den Satz, der die Prüfung beendet, nicht. Zurück im Camp war die Stimmung entsprechend mies. "Ich finde das echt eine Frechheit nach dreimal. Warum bist du hier? Warum machst du mit?", ärgerte sich Lilly.

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL Sam Dylan und Alessia Herren bei der Dschungelprüfung

