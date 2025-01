Eishockeyspieler Tobias Eder ist mit 26 Jahren verstorben

Die Eishockeywelt trauert um Tobias Eder (26). Nur wenige Monate nachdem die Krebserkrankung des Sportlers publik gemacht wurde, gibt es nun traurige Gewissheit. In einem Statement der Eisbären Berlin, bei denen der gebürtige Bayer spielte, heißt es: "Die Eisbären Berlin stehen unter Schock. Tobias Eder ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Der Stürmer erlag den Komplikationen eines Krebsleidens." In dieser schweren Zeit hofft der Klub, dass alle Fans die Privatsphäre seiner Liebsten achten. "Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seiner Verlobten, seinen Freundinnen und Freunden und allen, die ihn gekannt und geschätzt haben. In dieser schwierigen Zeit sind wir in Gedanken bei ihnen", schreibt die Organisation.

Im Netz ist die Trauer um Tobias nun groß. Der Deutsche Eishockey-Bund schreibt auf X: "Wir sind fassungslos und schockiert, uns fehlen die Worte." Auch die Augsburger Panther drücken ihr Mitgefühl für den Athleten aus. "Wir sind zutiefst erschüttert und fassungslos. Die Eishockeyfamilie trauert um Tobias Eder, der von einer furchtbaren Krankheit viel zu jung aus dem Leben gerissen wurde. Ruhe in Frieden, lieber Tobi!", schreiben die Erstligisten.

Tobias war ein geliebtes Mitglied der Eisbären und wurde von seinen Mitspielern sehr geschätzt. Aus diesem Grund sagte der Verein schon vor der Bekanntmachung seines Ablebens ein geplantes Spiel für den heutigen Mittwoch ab. Die Partie wurde laut Bild-Informationen auf den 26. Februar verschoben, da sich das Team nicht in der Lage sehe, aufs Eis zu gehen.

Instagram / tobieder98 Tobias Eder und seine Verlobte

Instagram / tobieder98 Tobias Eder, November 2024