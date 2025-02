Erstes Spiel: Verein und Fans zollen Tobias Eder (†) Tribut

Es war ein emotionaler Abend in der Uber Arena in Berlin: In der DEL traten die Eisbären Berlin zum ersten Spiel nach dem tragischen Tod von Tobias Eder an und gewannen knapp mit 2:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers. Schon vor dem Match war die Trauer um den verstorbenen Spieler allgegenwärtig, wie das Presseportal berichtet. Vor der Halle legten Fans Blumen und Kerzen nieder, um an den Sportler zu erinnern. Während des Spiels waren sowohl die Spieler als auch die Zuschauer sichtlich bewegt – es gab eine Schweigeminute und immer wieder "Tobi Eder"-Sprechchöre.

Mitglieder des Vereins und der Familie von Tobias arbeiteten eng zusammen, um eine angemessene Gedenkzeremonie zu gestalten. Die Entscheidung, das Spiel trotz der schwierigen Umstände auszutragen, wurde bewusst im Dialog mit der Mannschaft und den Angehörigen getroffen. "Es war das schwerste Heimspiel, das wir uns vorstellen können", betonte Geschäftsführer Thomas Bothstede, wie das Newsportal berichtet, und fügte lobend hinzu: "Ich bewundere unsere Jungs, die Geschäftsstelle und unsere Trainer so sehr. Die müssen aufs Eis, die müssen weiterarbeiten und die müssen versuchen, das Geschehene irgendwie auszublenden. Natürlich geht das nicht. Wenn sie auf dem Eis sind, mag das kurz, für 45 Sekunden, funktionieren. Aber doch nicht jetzt in der Kabine. Das ist unfassbar schwierig."

Tobias hinterlässt eine große Lücke im Team der Eisbären und in der gesamten Eishockeywelt. Noch vor wenigen Monaten kämpfte der gebürtige Bayer mit aller Kraft gegen den Krebs. In einem Statement, das die Eisbären Berlin veröffentlichten, hieß es am 29. Januar: "Die Eisbären Berlin stehen unter Schock. Tobias Eder ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Der Stürmer erlag den Komplikationen eines Krebsleidens." Tobias hinterlässt nicht nur seine Familie, Freunde und seinen Verein mitsamt seinen Fans, sondern auch seine Verlobte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobias Eder im Januar 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / tobieder98 Tobias Eder und seine Verlobte

Anzeige Anzeige

Anzeige