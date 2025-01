Johannes Golla ist guter Dinge für Handball-WM-Viertelfinale

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steuert weiter auf den Titel der diesjährigen Weltmeisterschaft zu. Am Mittwoch geht es im Viertelfinale gegen Portugal. Und Mannschaftskapitän Johannes Golla (27) hat hohe Erwartungen an sein Team. "Das Ziel ist, eine Konstanz über mehr als zehn Minuten – am besten von Anfang an – aufs Spielfeld zu bringen", stellt der Kreisläufer der SG Flensburg-Handewitt im Bild-Interview klar. In den vergangenen Spielen seien immer einzelne Parteien – mal die Torhüter, mal die Abwehr, mal der Angriff – positiv aufgefallen. Nun müsse die ganze Mannschaft über die 60 Minuten Spielzeit zusammenpassen: "Genau das brauchen wir gegen eine Mannschaft wie Portugal, die mit maximalem Selbstvertrauen kommt und individuell stark ist."

Wenn Johannes und seine Jungs das meistern, könnten die Chancen auf einen Sieg und somit das Weiterkommen im Turnier groß sein. Dennoch erkennt der 27-Jährige, dass das Team noch nicht alle Reserven ausgeschöpft hat. "Sie [die Leistung] ist so wie bei der ganzen Mannschaft noch nicht am Limit. Ich finde aber, dass es in den Spielen, wo es wichtig war, gepasst hat", meint Johannes weiter. Eine kleine Enttäuschung gab es für ihn aber doch – denn sein 100. Länderspiel vergangenen Samstag gegen Tunesien verfolgte er von der Bank: "Wenn man sein 100. Länderspiel hat, will man auch spielen. Es dann nur von der Bank zu sehen, war natürlich ein bisschen seltsam. Zumal es mein erstes Länderspiel war, das ich 60 Minuten von der Bank verfolgt habe."

Johannes ist seit 2019 Teil der deutschen Handball-Nationalmannschaft – der große Titel blieb bisher aus. Bei den Olympischen Spielen vergangenen Sommer erreichten die Handballer den zweiten Platz und somit die Silbermedaille, nachdem sie im Finale gegen die scheinbar übermächtigen Dänen verloren hatten. Das Team aus Skandinavien ist der amtierende Weltmeister und liefert auch dieses Jahr richtig ab. Ihre bisher einzige Niederlage erlitten die Deutschen beim Match gegen Dänemark. Sollte das Team von Bundestrainer Alfred Gíslason den WM-Titel in diesem Jahr verpassen, kommt die nächste Chance 2027 – und das dann auf heimischem Boden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johannes Golla beim WM-Spiel Deutschland gegen Italien, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei Olympia 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige