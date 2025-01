Viertelfinale-Einzug: Die Handball-Jungs schlemmen lecker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist dem WM-Titel einen großen Schritt näher gekommen. Nach ihrem 34:27-Sieg gegen Italien steht das Team um Andreas Wolff (33) im Viertelfinale. Das wird natürlich gebührend gefeiert. Auf der Instagram-Seite der Mannschaft wurde ein Foto gepostet, das die Jungs bei einem üppigen Abendessen zeigt. Das bekamen sie zur Belohnung vom DHB – wie RTL berichtete, versprach Präsident Andreas Michelmann den Handballern vorab ein Dinner. Auf dem Tisch standen ordentlich Proteine, um für die kommenden Spiele fit zu werden: Rib-Eye-Steak, Burger, Lachs und sogar Kaviar. "Grüße vom Team-Essen! Schmeckt besonders lecker nach dem Viertelfinaleinzug", grüßten die Sportler ihre Fans unter dem Foto.

Die kleine Abwechslung sei für das Team jetzt genau das Richtige, findet auch Trainer Alfred Gíslason: "Auch wenn wir uns nicht beschweren können in unserem Hotel. Aber wenn man die ganze Zeit entweder im Hotel, im Gym oder in der Halle rumhängt, ist eine kleine Änderung immer ein Vorteil." Verdient haben die Jungs sich die Leckereien in jedem Fall – auf ihrem Erfolg ausruhen wollen sie sich aber nicht. "Wir müssen nicht darüber reden, dass man mit vielen deutlichen Siegen und dem perfekten Handball am liebsten ins Viertelfinale geht. Mir ist es lieber, mit viel harter Arbeit dahin zu kommen, als irgendwann mit zu viel Leichtigkeit auf die Schnauze zu fallen", betonte Kreisläufer Johannes Golla (27) gegenüber dem Sender.

Am kommenden Samstag steht dann schon das nächste Match gegen Tunesien an. Ganz ohne Sorgenkinder ging es in dieser Weltmeisterschaft aber doch nicht. Zuletzt sorgten Fans sich vor allem um Juri Knorrs (24) Teilnahme an den kommenden Spielen. Nach ihrer Niederlage gegen Titelverteidiger Dänemark verabschiedete sich der Rückraumspieler direkt in die Kabine. Der Grund: Eine Erkältung hielt ihn davon ab, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. "Wir haben ihm so viele Pausen gegeben wie möglich. Juri hat sehr gut angefangen, dann aber nicht mehr so wirklich seine Leistung gefunden", erklärte Coach Alfred laut Bild. Gegen Italien setzte Juri somit erst einmal aus. Ob er gegen Tunesien wieder auf dem Platz stehen wird, ist noch unklar.

Getty Images Johannes Golla beim WM-Spiel Deutschland gegen Italien, Januar 2025

Getty Images Juri Knorr, deutscher Handballprofi

