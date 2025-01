"The Voice"-Kandidat Ryan Whyte Maloney (44) ist gestorben

Ryan Whyte Maloney, bekannt aus der sechsten Staffel der US-Castingshow The Voice, ist im Alter von nur 44 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Dienstag bestätigt, als der Gerichtsmediziner des Clark County in Nevada mitteilte, dass es sich um Suizid handelte. Als offizielle Todesursache wurde eine Schussverletzung am Kopf angegeben, wie People berichtete. Am Tag vor seinem Tod hatte der Sänger noch ein Video auf Instagram geteilt, auf dem er verkündet, einen Privatauftritt in einer Bar zu haben.

Ryan war ein musikalisches Multitalent: Bereits in jungen Jahren spielte er Gitarre, Violine, Cello und Schlagzeug. Er begann seine Karriere als Frontmann einer Progressive-Rock-Band und tourte über zehn Jahre lang durch die USA, bevor er erfolgreich seine Solokarriere startete. Während seiner Teilnahme an "The Voice" beeindruckte er mit Interpretationen bekannter Songs wie "What's Love Got To Do With It" von Tina Turner (✝83) und "Second Chance" von Shinedown. Nach seinem Erfolg in der Show, wo er es sogar unter die besten fünf Kandidaten schaffte, setzte er seine Laufbahn als Solo- und Studiosänger fort und feierte Erfolge mit eigenen Songs wie "Michigan Moonlight" und "Hillbilly".

Unter dem letzten Beitrag auf Ryans Instagram-Account nehmen seine Fans Abschied von ihm. "Ich sende Liebe und Licht an Ryans Familie, Freunde und viele Fans. Mögest du in Frieden ruhen", "Es bricht mir das Herz. Wir haben dich am Freitag gesehen. Du hast uns wie immer gut unterhalten" oder "Ruhe in Frieden, Mann. So verrückt, wie schnell sich das Leben ändert. Ich bete für deine Freunde und deine Familie", lauten nur drei traurige Stimmen.

Getty Images Ryan Whyte Maloney, 2017 in Las Vegas

Instagram / ryanwhytemaloney Ryan Whyte Maloney, Januar 2025

