"Alice in Borderland" kehrt 2025 zurück: Wie geht es weiter?

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler aus der zweiten Staffel – wer diese noch nicht gesehen hat, sollte besser nicht weiterlesen!

Als am Ende der zweiten Staffel von "Alice in Borderland" die Spielkarte des Jokers auftauchte, wussten eingefleischte Fans, dass die Stunde geschlagen hatte: Die Serie geht noch weiter. Der Netflix-Hit, der auf den gleichnamigen Mangas von Haro Aso basiert, spielt in einer Parallelwelt, in der Figuren buchstäblich ums Überleben spielen müssen. Nach jedem Spiel erhalten sie Visa, wodurch sich ihre Lebenszeit um einige Tage verlängert – ist diese abgelaufen, müssen sie wieder spielen oder sie sterben. Im großen Finale der zweiten Staffel gab es einen großen Plot-Twist: Es zeigte sich, dass die Serienfiguren sich in dem Teil Japans aufhielten, in den ein Meteorit einschlug. Viele von ihnen waren nach dem Einschlag für eine kurze Zeit tot und mussten zurück ins Leben geholt werden – in diesem Zeitraum, in dem sie nicht mehr lebten, befanden sie sich in der Parallelwelt, in der sie um ihr Leben spielen mussten. Fast alle Charaktere überlebten und viele von ihnen bekamen ihr Happy End. Mit dem Ende der zweiten Staffel schien die Geschichte somit geklärt zu sein. Deshalb fragen sich die Fans, wie es weitergehen soll.

Alle Mangas, auf denen die Show basiert, sind in den ersten beiden Staffeln komplett aufgegriffen worden. Lediglich eine Kurzgeschichte namens "Alice in Borderland: Retry" existiert noch – diese ist allerdings extrem kurz und handelt einzig und allein von dem Gamer Arisu, der von Kento Yamazaki gespielt wird. Die anderen beliebten Serienfiguren um Chishiya, Usagi, Kuina oder Aguni kommen in dem Manga nicht mehr vor. Ob sich die dritte Staffel inhaltlich tatsächlich darum dreht, ist unklar. Es könnte genauso gut sein, dass die Macher von "Alice in Borderland" sich etwas ganz Neues überlegen, wie ScreenRant berichtet. Höchstwahrscheinlich wird Staffel drei allerdings in der realen Welt starten, wo sie in Staffel zwei endete.

Während die erste und zweite Staffel im Abstand von zwei Jahren erschienen, dauerte es bis zur Bekanntgabe der kommenden Staffel drei Jahre. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich die Macher unsicher sind, wie sie eine Fortsetzung aufziehen wollen. Die Fans hoffen derweil auf ganz viel Spannung – und wünschen sich vor allem ihre liebsten Serienfiguren zurück. Bestätigt sollen bislang laut ScreenRant nur Kento Yamazaki als Arisu sowie Tao Tsuchiya als Usagi sein. Ein genaues Startdatum gibt es ebenfalls noch nicht. Fest steht nur, dass "Alice in Borderland" in diesem Jahr zurückkehren wird.

Netlfix / Kumiko Tsuchiya Chishiya (Nijiro Murakami) in "Alice in Borderland"

Netflix / Haro Aso,Shogakukan / ROBOT Last Boss (Shuntarō Yanagi), Aguni (Sho Aoyagi) und Niragi (Dori Sakurada) in "Alice in Borderland"

Netflix / Haro Aso, Shogakukan / ROBOT Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya) in "Alice in Borderland"

